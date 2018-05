Vévoda Valdštejn míří na třídenní vizitaci do Jičína

Jičín - Po roční odmlce se do Jičína vrací vévoda Albrecht z Valdštejna, muž, který měl ambice stát se českým králem. Tři dny oslav, bujarého veselí, tance a zpěvu vypuknou v pátek a potrvají do neděle.

V pátek začínají v Jičíně Valdštejnské slavnosti.Foto: Deník / Iva Kovářová

Historické slavnosti s vévodou Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna jsou letos o to významnější, neboť si připomínáme 435 let od jeho narození a 725 let od první zmínky o Jičíně. Město si letos rovněž připomíná 25. výročí partnerství s německým městem Erbach a 10. výročí s polským powiatem Swidnica. Zástupci těchto měst přicestují do Jičína společně s partnery ze Slovenska, Anglie i českého Písku. Pozváni jsou i představitelé Chebu, Frýdlantu a Mnichova Hradiště.

V čem bude akce výjimečná, o tom ví Marie Faruzelová z jičínské radnice. „Jednak bych chtěla pozvat na rytířské turnaje, zajímavostí bude i program Balbinea v jezuitské koleji, událostí pak dvě představení bratří Formanů.“

Slavnosti pohltí celé město, zejména centrum a dále Valdštejnskou lodžii, zámecký park i jezuitskou kolej. Patří k nim dobové kostýmy, tradiční řemesla, starodávné trhy a dobová hudba, výstavy, hry, koncerty, průvod masek i barokní slavnost s benátským ohňostrojem. Návštěvníci se mohou těšit také na rytířské hry, vystoupení kejklířů, tanečníků a potulných herců. Radnice za oslavy zaplatí asi 850 tisíc korun, z toho 600 tisíc z rozpočtu a zbytek věnují sponzoři. Vivat Valdštejn!

Program valdštejnských slavností

Program uvede páteční beseda k 435. výročí narození vévody. Večer následuje koncert v kostele svatého Ignáce a ve Valdštejnské lodžii představení Aladin, s kterým přijede Divadlo bratří Formanů. Večer završí Nocturno v provedení smíšeného pěveckého sboru Foerster.

Hlavní část oslav je plánována na sobotu. Klasicky je zahájí průvod družiny Albrechta a jeho dvora lipovou alejí přes pěší zónu na náměstí. Valdštejnovo vojsko zde rozloží své ležení, navštívit můžete i historické tržiště, obdivovat ukázky starých řemesel i ostré zbraně.

Vévoda Valdštejn provede nejen vizitaci města, ale zajímá se o to, zda lidé v Jičíně žijí kulturně. Proto se chystá na Stvoření světa, muzikál ZUŠ Jičín. Navštíví také koncert v kostele sv. Jakuba, kde vystoupí Písecky komorní orchestr. Originální bude sobotní barokní zahradní slavnost s benátským ohňostrojem a vévoda rozhodně nebude chybět ve Valdštejnské lodžii na představení bratří Formanů Aladin.

Neděli provází zádušní mše v kostel sv. Jakuba a Valdštejnský zvířecí hodokvas ve Valdštejnské lodžii.