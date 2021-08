Po dlouhých debatách s CHKO Český ráj se vedení obce Libošovice dobralo řešení špatného stavu stromů v údolí Veseckého Plakánku. Napadl jej totiž kůrovec.

Vesecký Plakánek uzavřen | Foto: Sdružení Český ráj

"Snažili jsme se vymyslet, jak poškozené a nebezpečné stromy z údolí dostat. Byla zde i varianta, že se celá část modré trasy od hradu Kost až do Vesce uzavře na pět let a stromy se nechají popadat. Nakonec správa CHKO souhlasila s těžbou, takže se od neděle údolí uzavírá veřejnosti," uvedl starosta Libošovic Vít Svoboda. Podle něj už pak bude na správcích a těžařích, jak dlouho uzávěra oblíbené trasy potrvá. Jakmile se ale začne těžit, mohlo by prý být do měsíce hotovo.