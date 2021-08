Vesec u Sobotky: Filmový Liptákov má novou lavičku pro všechny sousedy najednou

Už po cestě od silnice cítí nově příchozí tep historie. Vchází totiž do samého srdce Českého ráje. Vesec u Sobotky je součástí obce Libošovice a představuje přesně to, co si člověk vybaví jako typickou staročeskou vesničku. Z celkem 25 popisných čísel je 18 roubenek, které jsou součástí památkově chráněné rezervace. Skutečný ráj na zemi, výletníků i filmařů.

Deník na návštěvě, tentokrát ve Vesci u Sobotky - v ráji chalupářů, turistů i filmařů. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Většina stavení slouží jako chalupy sezónním návštěvníkům. Ve zbytku ale žijí místní, kteří si život v malebné vísce nemohou vynachválit. “Ušetřím za dovolenou, protože kdo by odjížděl z ráje?” směje se vesecký podkovář a dobrovolný hasič František Najman. Sbor dobrovolných hasičů je ve Vesci početný. “Ale to je jen na papíře. Aktivně se nás zapojuje hrstka,” říká František Najman. Za pár dní spolu s ostatními hasiči oslaví 122. výročí založení veseckého sboru. Tak velké oslavy jako předloni se ale nechystají. Podle Najmana se zatím lidé kvůli covidu bojí. Ilustrační fotoZdroj: Deník Spolu s kamarádem Janem Ječným a skupinkou dalších aktivistů vytvořili ve Vesci před měsícem takzvanou stromovou lavičku. Posezení sestávající z osmi masivních dřevěných částí totiž umístili okolo vzrostlé lípy na návsi za hasičskou zbrojnicí. Na lavičku by se údajně měli vejít vedle sebe všichni místní. Vesec jich moc nemá. Podle Najmana je ve vsi asi 28 stálých usedlíků a to počítá i děti. Většina chalup slouží rekreantům. Patří mezi ně také majitelé velkého zrekonstruovaného stavení na návsi. “Chalupu tu máme odjakživa. Je to rodinné dědictví. Jezdíme sem vždy na sezónu s vnoučaty,” říkají chalupáři původem z Prahy. Mít takové stavení je ale podle nich také velká dřina. Aby dům nechátral a zachoval si svou kulturní hodnotu, je potřeba se o něj dobře starat. Ráj výletníků i filmařů Nová stromová lavička má sloužit hlavně turistům. “Lidí sem jezdí hodně, hlavně v létě a o víkendech. Původně jsme chtěli lavičku postavit uprostřed návsi, tam ale nebyl takový klid,” vypráví Najman. Podle něj se stávaly i situace, kdy kvůli množství zaparkovaných aut nemohli místní vyjet z domu. “Co jsme sem přidali cedule o zákazu parkování na travnatých plochách, je to lepší, Lidi si to řekli mezi sebou a už parkují ohleduplně,” říká podkovář. Konečně otevřeno. Podívejte se do nové lékárny jičínské nemocnice Přečíst článek › Sousedská stromová lavička je sice už měsíc hotová, František Najman s přáteli se ale nenudí. Mají několik dalších plánů, jak Vesec a jeho okolí zkrášlit. “Do konce roku bychom chtěli stihnout opravit a vyčistit studánku na cestě do Plakánku. A rád bych se brzy vrhnul také na opravu nájezdu na návsi,” říká. A pokud zbyde čas a památkáři dovolí, chtěl by se v budoucnu vrhnout také na stavbu dětského hřiště před svou kovárnou. “Dětí sem na prázdniny jezdí hodně, tak ať nesedí jen doma a mají si kde hrát,” doplňuje. Turisti proudí Vescem směrem na hrad Kost, ke kterému vede oblíbený Vesecký Plakánek. Ten je sice od začátku srpna oficiálně zavřený kvůli kůrovcové kalamitě, zatím zde ale nezačala těžba napadeného dřeva, takže turisté do údolí chodí dál. “A taky budou, uvažujeme o tom, že tam dáme na ty dva měsíce nějaký plůtek, aby se tam lidi nedostali,” říká Najman. Výletníci ale nejsou jediní, koho láká atmosféra roubenek a české vesnické minulosti. Ve Vesci se střídají také filmaři. Natáčeli zde kde co, od dobových snímků přes pohádky až po seriály, které obsadily náves na dlouhé měsíce a roky. Dožil zde například filmový největší Čech Jára Cimrman v podání Zdeňka Svěráka. Od té doby se také Vesci přezdívá Liptákov. Sem také vojáci přišli pro Petra Máchala v pohádce S Čerty nejsou žerty. A v neposlední řadě právě do koloniálu ve Vesci jezdil Tomáš Holý na kole pro cukr s mravenci ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Kultovní volejbalový turnaj v Dřevěnici byl plný nadšení i strachu z deště Přečíst článek › Právě z posledního zmíněného filmu pochází také známé hasičské vozidlo Máňa, které rachotilo po vesecké návsi. V současné době je ale v hasičské zbrojnici ustájený jiný unikát. “Máňa jezdila na motor, my ale máme koněspřežku,” chlubí se František Najman. Dobrovolníci s vozítkem občas vyjedou, aby jej ukázali, a dokonce se s ním prý stále dá i hasit.

