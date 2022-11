Vyberete si knihu, najdete ji v online katalogu, ale víte, že to už dnes do knihovny v otevírací době nestihnete. Jako registrovaný čtenář jičínské Knihovny Václava Čtvrtka proto zadáte objednávku v online systému a jako místo vyzvednutí zakliknete VerbisBox. Odešlete objednávku. Na druhé straně systému, do počítače u výdejního pultu, přijde knihovnici pohledávka, ona z regálu vytáhne vaši objednanou knihu, vloží ji venku do VerbisBoxu a v ten moment na váš e-mail nebo do SMS dorazí šestimístný kód. Pomocí něho se v následujících pěti dnech můžete pro svou knihu zastavit třeba cestou z práce, z hospody, nebo brzy ráno cestou na autobus.

Moderní výdejní schránky před jičínskou knihovnou podrobili knihovnice v uplynulých týdnech testování, v pondělí 21. listopadu si je jako první přišli vyzkoušet zástupci zřizovatele, jičínský starosta Jan Malý a místostarosta Petr Hamáček, a děti ze ZŠ Husova. "Je to další krok knihovny do moderní doby spolu s nadcházející rekonstrukcí budovy, která by měla začít v příštím roce," uvedl Hamáček poté, co si z VerbisBoxu jako první zástupce veřejnosti nadšeně vyzvedl knihu Kuřátko Píp. "To bylo moje první čtení," vysvětlil. I děti si vyzkoušely použití VerbisBoxu, kromě knížek jim do něj knihovnice nachystaly také domácí bábovku. "Ty ale nebude vydávat běžně. Možná tak ty papírové Bábovky od spisovatelky Radky Třeštíkové," dodala ředitelka knihovny Jana Benešová.

Teplárny v kraji od ledna podraží. Za energie si znovu připlatí i v Jičíně

Žádost o dotaci na VerbisBox podala knihovna už vloni na podzim. "Finance na pořízení boxu knihovna získala z velké míry jako dotaci v programu Veřejné informační služby knihoven od Ministerstva kultury ČR," uvedla Benešová. Sedmdesátiprocentní dotace, kterou knihovna získala v plné výši 164 tisíc korun, ale nakonec na jeho pořízení nestačila. "Sídlíme v památkově chráněné budově a bylo proto nutné řídit se pokyny památkářů a architekta. Nakonec jsme se dohodli a předělali jsme projekt, přidali jsme řadu schránek, aby VerbisBox lépe zapadnul. Tím se ale také zvýšila pořizovací ceny," vysvětlila Andrea Scháňková. Výsledná cena se tak přehoupla přes 300 tisíc korun, knihovna zbytek uhradila z investičního fondu.

VerbisBox momentálně slouží pouze k půjčování knih, knihovníci proto vybízejí čtenáře, aby do něj knížky nevraceli. "Uvažujeme i o boxu na vracení knížek, zatím ho ale nemáme kam umístit. Uvidíme, jak situaci změní nadcházející rekonstrukce," uvedla Scháňková. Kvůli rekonstrukci dospělého oddělení knihovny a stavbě výtahu budou muset v létě knihovnice přestěhovat veškeré vybavení knihovny, jestli po dobu stavby zůstane v provozu VerbisBox, zatím není jisté. "Stačí mu připojení do elektřiny, takže snad ano," dodala s nadějí knihovnice.