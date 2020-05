S devadesátiletou Věrou Šedivou z Osenic na Jičínsku jsme se sešly u ní doma letos v únoru. Už téměř sedmdesát let odebírá Jičínský deník, a tak jsme si povídaly o životě, o jejich stálých aktivitách a také samozřejmě o novinách. Nedávno se paní Šedivá ohlásila sama.

Devadesátiletá Věra Šedivá z Osenic, věrná čtenářka Jičínského deníku. Noviny pročítá denně sedmdesát let. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

S nadsázkou mě vyplísnila, že ve statistikách o nemoci covid-19 chybí kolonka pro lidi ve věku od osmdesáti do devadesáti let. No, přiznám se, že mě její špičkování trošku vyvedlo z míry, ale slíbila jsem, že zajistíme nápravu.