Bystřičané mají postavené tři mužské a dva ženské týmy, které ale nemají kde trénovat. Jezdí do čtrnáct kilometrů vzdáleného Jičína, kde je mnohdy problematické kvůli velké poptávce sehnat volný termín.

To byl hlavní důvod k investici za jedenáct milionů, kterou obec uhradila z vlastních zdrojů. V Bystřici tak mohou družstva trénovat individuálně a pak se těší na přínos z pronájmu moderního objektu do obecní pokladny. Zájem z okolí prý bude. „Už se všichni těší a my taky, že si to s nimi rozdáme,“ směje se starostka.

Schválit záměr prý nebylo komplikované. „Snažíme se obecní peníze rozdělovat spravedlivě. Hasičům jsme předali novou hasičskou zbrojnici za šest milionů a auto za víc než milion, pro stolní tenis jsme zakoupili dva nové stoly,“ jmenuje Martina Sálová investice.

Nová budova kuželny navazuje na místní Bystřickou hospodu. „Dvoudráhu už máme nainstalovanou a předanou, kolaudace a předání celé budovy se uskuteční v létě,“ pokračuje starostka. Součástí kuželny je velká společenská místnost, sociální zázemí včetně sprch. Vybudováno bude ještě venkovní sezení. Nový objekt odpovídá všem trendům a „zakoulet“ si tu může i česká reprezentace.

Obec chce dále pokračovat v rekonstrukci hospody a sálu zakomponované do projektu nové návsi. Jeho součástí je i stavba inlajnové dráhy, která povede kolem potoka Bystřice až ke sportovišti.