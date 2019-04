Party dobrovolníků se chystají uklízet i v mnoha větších či menších obcích našeho regionu a každá ruka navíc se bude hodit. V Jičíně se bude od 8.30 hod. uklízet u Šibeňáku, podél Cidliny na Novém Městě a u hvězdárny. Skauti se postarají o úklid Čeřovky, další dobrovolníci se sejdou v Lodžii.

Kdo se bude chtít zapojit do úklidu v Hořicích, může se setkat s ostatními v 9 hodin na rohu ulic Žižkova a Žerotínova, odkud všichni společně vyrazí likvidovat nepořádek na předem daném asi pětikilometrovém okruhu. Do akce se zapojí i hořické školy, jejichž žáci uklidí další části města.

Hlavní úklid v Nové Pace si vzali na povel skauti. Společně s nimi se může pustit do zvelebování okolí každý, kdo dorazí v 8.30 hod. k jejich klubovně ve Svatojánské ulici.

Rukavice a pytle na odpadky budou na všech místech přichystány. Zda se nějaký větší úklid chystá i ve vaší obci můžete zjistit na www.uklidmecesko.cz.

V Jičíně se rozhodli zajít ještě o kousek dál a po městě a jeho okolí rozmístí pracovníci technických služeb velkoobjemové kontejnery. Lidé je mohou využít k úklidu harampádí ve svých domácnostech. Jen je třeba mít na paměti, že do nich rozhodně nepatří pneumatiky, elektrozařízení a nebezpečný odpad. Stejně tak je potřeba vytřídit i papír, plasty nebo sklo. Mimořádně bude prodloužena i otevírací doba sběrného dvora, a to do 14 hodin. (tor)

Umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad 5. a 6. dubna (12 - 12 hodin)

1. Lidické nám.

2. ul. Přátelství – výměník u bunkru

3. nám. V. Čtvrtka – u č. p. 864-871

4. Čeřovka

5. Soudná – parkoviště u Vaposu

6. Robousy – u kravína

7. Popovice – u autobusové zastávky

8. Sedličky – nádraží

9. Na Tobolce – u bývalých TS