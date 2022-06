Své soupeře předběhla skupina Lucie Myškové, Kristýny Lajblové, Anety Pluhařové, Ivany Soukupové a Martina Suchého asi o třicet bodů a nyní se v přestávkách mezi učením chystají na celostátní kolo soutěže, které je čeká už tuto sobotu.

"Sešla se parta šikovných dětí, které se o první pomoc zajímají a dokáží v soutěži spolupracovat," chválí své svěřence ředitelka jičínského oblastního spolku Českého červeného kříže Marcela Harbichová, která pětici žáků pomáhá s přípravou.

Zatímco jejich spolužáci odpočítávají dny do letních prázdnin, dopisují písemky a pomalu odhazují učebnice do kouta, Lucie, Kristýna, Aneta, Ivana a Martin klečí na podlaze jedné ze tříd své školy a střídají se ve vyčerpávající srdeční masáži figuríny určené na nácvik první pomoci. Do celostátního kola Soutěže mladých zdravotníků na pražském Petříně zbývá jen pár dní a ještě je hodně co se učit.

"Na stanovištích je potřeba dobře zhodnotit situaci a rozvrhnout si, kdo kam půjde," probírá kapitánka Lucie s Marcelou Harbichovou strategii, zatímco si ostatní opakují základy první pomoci a rozbalují přenosný defibrilátor, který se učí na figuríně použít.

Právě spolupráce a správné rozdělení na stanovišti podle silných stránek členů týmu jsou pro úspěch v soutěži klíčové. A pak samozřejmě komplexní znalosti a schopnost rychle reagovat na modelovou situaci. "Mám z nich radost, je vidět, že se opravdu se snaží. A nejenom oni, při přípravách na předchozí kola se zapojili i ostatní a zaujalo je to. Takže se nám třeba podaří sestavit takhle skvělý tým i za rok, až moji deváťáci odejdou na střední školy," říká učitelka přírodopisu Kateřina Zikmundová, která je třídní tří žákyň z týmu. Jedna z nich má v září nastoupit na zdravotnickou školu, další se chystá na gymnázium a láká ji studium medicíny.

Podle Marcely Harbichové je kromě praktických dovedností důležitá také znalost systému a postupů, jak se v krizové situaci, kdy je někdo zraněný zachovat. Proto dává žákům také tipy, kam zavolat, nebo jak komunikovat se zraněným, který se například po dopravní nehodě dostane do šoku.

"Když jsem na soutěži měla udržet komunikaci se zraněným, nevěděla jsem, na co se ho ptát," debatuje při pondělním tréninku s ostatními Kristýna. Tak se dozvídají, že je vhodné se ptát na nekonfliktní témata, jako je oblíbený sport, jídlo nebo škola. Naopak je dobré se vyhnout například diskuzím o rodině, protože to může prohloubit úzkost postiženého.

Tým počítá s tím, že celostátní kolo soutěže bude hodně náročné a konkurence je velká. Přesto je i úspěch v regionálním kole pro Královéhradecký a Pardubický kraj pro žáky ZŠ Husova velkým vítězstvím. "Je to skvělá reprezentace pro naši školu a město. Doufám, že by mohl úspěch vzbudit zájem o první pomoc i v dalších žácích. Aby věděli, jak se zachovat a jak pomoci v krizové situaci, kdy jde o život," dodává Zikmundová.