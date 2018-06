Vedení vysokého napětí se přemístí na druhý břeh Cidliny

Jičín - Město uzavře smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. na přestavbu a přemístění vedení vysokého napětí.

V současnosti vede podél zástavby jižní části Nového Města, což znepříjemňuje bydlení místním občanům. Přesunutí je zároveň dalším krokem v přípravě výstavby odpočinkové zóny Cidlina, pro kterou dráty vysokého napětí představují velkou překážkou. Vedení se přesune na druhý břeh Cidliny. Náklady, které půjdou z účtu města, budou zhruba 3,26 milionu Kč. To je méně, než se očekávalo.



„Mám radost, že po jednáních a třech a půl letech příprav jsme se dostali do fáze realizace přeložky vysokou napětí, které dnes tak znepříjemňuje život lidem na Novém Městě. Věřím však, že přeložku ocení nejenom oni, ale i všichni ostatní, kteří si přejí vybudování odpočinkové zóny Cidlina. Rozhodně se po výkupech pozemků jedná o první faktický stavební zásah v odpočinkové zóně,“ uvedl místostarosta Petr Hamáček.



Záměr přesunout vedení vysokého napětí vzešel ze strany Jičína. Na konci roku 2015 byla vybrána varianta nové trasy vedení ze studie, kterou zpracovalo Město Jičín. Záměr byl oběma stranami schválen, Jičín a ČEZ následně uzavřely smlouvu o smlouvě budoucí. K realizaci však musela proběhnout ještě změna územního plánu. Teprve poté, což bylo po červnu 2017, mohl ČEZ naplno zahájit projektovou přípravu.



Předpokládaná výše nákladů pro Jičín na zřízení přeložky je přibližně 3,26 milionu Kč. Původní odhadované náklady byly 4,9 milionu Kč, které měly jít z městského rozpočtu, neboť financování vynucené přeložky zajišťuje ten, kdo ji požaduje. Jičín však dosáhl dohody, že náklady za samotnou výstavbu budou poníženy o cenu prosté rekonstrukce bývalého vedení, a tak dojde k úspoře pro rozpočet města.



ČEZ již mají vybraného zhotovitele. Samotné práce by dle smlouvy měly začít do šesti měsíců od převzetí staveniště. ČEZ přislíbily, že vzhledem k již vybranému zhotoviteli může realizace začít po podpisu smlouvy a po uhrazení zálohy na stavbu v souladu se smluvními podmínkami. (jir)