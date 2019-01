Jičínsko – Poplatky za komunální odpad a psy se ve většině obcí nemění. Lidé by je měli uhradit do konce března. V případě rozložení splátek je druhým termínem 30. září.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Jičín, stejně jako Hořice, Kopidlno, Stará Paka nebo Libáň, svým obyvatelům neutahoval opasky a nesáhl po navýšení plateb.

Občané v Jičíně uhradí, tak jako vloni, 492 Kč a v Popovicích 396 Kč za osobu na rok.



Novinka

Jičín však vyrukoval v letošním roce s novinkou. Novelizoval vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Děti a mladiství do 18 let nemusí nic platit, což rodiny rozhodně uvítaly.

Splatnost zůstává zachována, a to do 31. března, případně dvou splátek do 31. března a 30. září.



„Jičín má nyní zhruba tisíc neplatičů. Kumulovaný dluh od začátku výběru poplatku je zhruba devět set tisíc korun. Tyto dluhy se město snaží postupně vymáhat," uvedla tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.



Za kolik?

Svoz komunálního odpadu stojí město každoročně zhruba 9,5 milionu korun a za rok 2014 se na poplatku vybere asi 7 milionů.

V Hořicích zůstávají poplatky na úrovni roku 2014. Za odpad zaplatí osoby s trvalým pobytem 500 Kč, osoba do 15 let polovinu. Hořice ročně uhradí za likvidaci odpadu asi 5,5 milionu. Za loňský mají z poplatků získat 3, 7 milionů, neplatiči dluží radnici 133 tisíc korun. Hořičtí své obyvatelé upozorňují, že platby mohou uhradit na radnici nebo peníze poslat na účet města.



Novopačtí občané od roku 2008 nehradí jak likvidaci odpadů, tak poplatek ze psů.

Město osvobodilo od plateb i pořádání kulturních a společenských akcí. „U nás se platí jen za zábor veřejných prostranství," upozorňuje starosta Josef Cogan. Ročně packá radnice dotuje svoz odpadu částkou zhruba 6,5 milionu korun.



Od poplatků za svoz a likvidaci odpadu jsou osvobozeni i lidé v sousední Staré Pace, a to již třetím rokem. „Navýšili jsme daň z nemovitosti na koeficient dvě. Poplatky za psy zůstávají na úrovni loňského roku, odpady platíme z rozpočtu města, ročně je to 1,5 milionu korun," informovala nás místostarostka Věra Hlostová.



Obdobný klíč mají v Kopidlně, kde rovněž zrušili platbu za odpad.

V Libáni stanovují sazby podle velikosti nádob a frekvence svozu, lidé však nemusí zoufat, zaplatí stejně jako vloni. Město doplácí za komunální odpad částku přibližně 400 tisíc korun, a to i včetně umístěných velkoobjemových kontejnerů.