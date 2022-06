"Je to pravý květový med. Je světlejší a narozdíl od toho koupeného v supermarketu, který zůstává tekutý, brzy zkrystalizuje a ztuhne. Tak se pozná, že ho nikdo nezničil přehřátím a že je stále plný enzymů," vysvětlil přítomným jeden ze včelařů Základní organizace ČSV Lázně Bělohrad.

Nejdříve je potřeba z plástu seškrábnout vrstvu vosku, kterou včely svůj med uzavírají. Získaný vosk nepřijde vniveč, roztaví se a vylisuje, takže z něj vzniknou další mezistěny. Otevřené plásty putují do medometu. Zde se buď mechanicky klikou, nebo motorkem roztočí kovový buben a odstředivou silou se z plástů získává med, který vytéká do připraveného kyblíku a je možné jej rovnou stáčet do sklenic.

Kromě stáčení medu byla na Medobraní k vidění také přehlídka včelařského vybavení, ti nejodvážnější si mohli na chvíli v ruce dokonce podržet trubce. Návštěvníci mohli čerstvý med ochutnat, popovídat si o detailech jeho přípravy se včelaři a třeba se i dozvědět, jak pravý med krystalizuje a proč se pro lepší konzistenci šlehá a změni barvu na bílou.

"Když se med zahřeje nad 45 stupňů, zůstane tekutý, ale přichází o všechny enzymy a tím i o své léčivé schopnosti. Proto je lepší si medem sladit až trochu vychladlý čaj. Pro lepší natírání je pak dobré si koupit ten světlý med, který se při výrobě šlehá a rozbíjí se tak velké krystalky," vysvětlili včelaři.

Kilovou sklenici medu prodávali včelaři na místě za 190 korun. Cena šla v letošním roce nahoru hlavně kvůli zdražení cukru, kterým je třeba dokrmovat včely. Návštěvníky to ale neodradilo a skoro každý si domů odnášel zlatavou sklenici.