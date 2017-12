Vánoční trhy u kuchařů a cukrářů budou dvoudenní

Nová Paka - Střední škola gastronomie a služeb se chystá na tradiční vánoční trhy, které se letos uskuteční ve středu a ve čtvrtek 6. a 7. prosince od 8.30 do 18 hodin v areálu a před budovou školy.

Ilustrační foto.Foto: Ludmila Orvošová

Prezentovat se svými výrobky se zde budou zdejší cukráři, pekaři, kuchaři i truhláři. Opět přijedou s nabídkou produktů řezníci i zahradníci, šperkaři z Turnova, výrobci vánočních ozdob. Škola si letos připomíná šedesát let novodobé historie, kterou zároveň dvoudenní akce připomene fotografiemi i historickými pomůckami. Expozice v předsálí ponese název Ledová krása a její obsah je překvapením. Do dílniček by se měla více zapojit veřejnost a chybět nebudou oblíbené lahůdky, které tu může veřejnost ochutnat i zakoupit si domů.

Škola přivítá návštěvníky v novém kabátě, to byl asi ten nejkrásnější dárek k jejím šedesátinám. Budova se dočkala zateplení obvodového pláště, opravy a zateplení části střechy, v rámci stavby se vyřešil i problém izolace objektu, vyměněna za plastová byla zbylá dřevěná okna. Upraven byl prostor krejčovských dílen a novou podobu získal zadní dvorek. Uvnitř budovy došlo k výměně elektroinstalace, ve třídách byla instalována úspornější svítidla a nově je zavedena vzduchotechnika. „Převážná část učeben je napojena na výměník, který automaticky vyhodnocuje stav ovzduší ve třídě. Tahle novinka by měla přinést až dvacet procent úspor na vytápění,“ upozorňuje nás ředitel školy Petr Jaroš. Modernizace školy, jejímž zřizovatelem je kraj, stála devět milionů korun.