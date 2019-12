Kopidlenské žížalky se ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín letos zapojili do celonárodní předvánoční akce Krabice od bot. Díky této iniciativě najdou pod stromečkem dárky i děti z chudých rodin.

Krabice od bot | Foto: facebook

Sběr dárků pro předem vytipované děti z okolí končí už tuto neděli. Zatímco pro nejmenší už se dárečků, které jsou zabaleny právě do krabice od bot, sešlo dostatek, tak pro starší děti by se jich ještě pár hodilo. Zejména pro chlapce od 7 do 17 let. Všechny děti si přeci o Vánocích zaslouží úsměv na tváři. Pro bližší informace volejte Janu Škaloudovou na tel. 774 865 528.