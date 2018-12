Jičín - Vzal Jirka Věžník věžnický nástroj, foukal a dul. Valdická brána otřásala se v základech. Bylo prvního měsíce Decembra. Na Valdické bráně, tedy i v Jičíně, potažmo na celém světě začal Advent.

Takto děje se tu už osmnáct roků. Když sečteme sobotu a neděli, a pronásobíme onou osmnáctkou, jen málo chybí do stovky. Věžnická vánoční hra hrála se už tolikráte a Jičíňáci chodí na ní každoročně, protože nikomu nezevšedněla, právě tak jako Advent a všechny ty věci okolo Vánoc.

Divadlo k Vánocům patří. Och, kolikrát byl ten příběh sehrán, vždycky jinak, vždycky krásně. Loutky, a že jich bylo, poctivé dřevěné daleko převyšovaly svou výškou obyčejného člověka. I krásou. Všechny je obsáhli čtyři herci v pozadí s jedním basistou. Není divu, že občas padaly z rukou. Herodes ne, ten tam, ač vládce, nakonec zkroušeně seděl a doseděl. Zato čertíci na jednokolovvých koloběžkách, ti řádili až do konce. Však kvůli nim sem děti těch jánevímkoli schodů rády vyšlapou.

Vánoce na bráně jsou společenskou událostí. S hubníkem, litým olovem a svařákem. I se spoustou řečí. Lidi se mají potkávat, při divadle i při Vánocích je to svérázné. Pardon, samozřejmě při muzice. Ondřej a Lída umí. Nejen na houslích, ale s náladou.

Parádní číslo dodala hořická ZUŠka. Až do nejvyššího patra vynosila své figury a kresby. Kdo tam kdy byl, mezi tolika trámy, umně sroubenými? O to jde. Kumšt mnohého druhu nachází si tu své prostředí a to věžníci instalovat umí. Vezměme třeba Kavanovy loutky podél schodiště až skoro nahoře.

Pokud si někdo myslí, že jsme někoho, nebo něco vynechali, má pravdu. Přijďte za rok, všechno uvidíte a uslyšíte.

Bohumír Procházka