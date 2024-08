Stavební práce, které v současnosti probíhají ve Valdštejnském zámku v Jičíně, se rozšíří do obřadní síně. Podpisem smlouvy o dílo to ztvrdili starosta Jan Malý a předseda představenstva firmy BFK service Jiří Fořt. Slavnostní podepsání se uskutečnilo přímo v obřadní síni, která je místem ceremoniálů, vítání občánků i sňatků. V poslední době obřadní síň trpěla klesajícím zájmem o pořádání akcí z důvodu zastaralosti vybavení, vzlínající vlhkosti a nedostatečného zázemí, nesplňujícího požadavky uživatelů.

„Město již dlouhodobě řešilo nutnost interiérových a stavebních úprav svatební obřadní síně včetně souvisejících prostor ve Valdštejnském zámku. Nejenom interiérové vybavení, ale hlavně i absence bezbariérové přístupnosti společenských a sociálních prostor neodpovídá požadavkům dnešní doby. Přípravná fáze nebyla jednoduchá, proto bych chtěla poděkovat všem za podporu, zejména paní Lence Hollerové z oddělení veřejných zakázek. Věřím, že ve smluvním termínu, tzn. za 14 měsíců, budou nově zrekonstruované prostory opět sloužit našim občanům a město Jičín rekonstrukcí získá důstojný společenský prostor,“ uvádí místostarostka Alena Stillerová.

Rekonstrukce obřadní síně bude probíhat do konce roku 2025 a celkové náklady jsou 20 858 577,43 Kč včetně DPH. Práce budou probíhat souběžně s rekonstrukcí muzejních prostor, tudíž Valdštejnský zámek bude po určitou dobu – a především v příští turistické sezóně – z velké části nepřístupný. Součástí interiérových úprav bude přesunutí toalet do přední části obřadní síně, zřízení bezbariérového přístupu, vybudování nového vstupu do zámeckého parku nebo zarovnání vstupu z velkého nádvoří zámku. Sociální zázemí pro hendikepované občany a zázemí pro snoubence nyní zcela chybí. Díky těmto úpravám bude pro pořadatele akcí možné snadno propojit zámecký park a obřadní síň, navíc s lepší dostupností toalet.

Dodavatel BFK service a.s. zajistí také pořízení nového interiérového vybavení dle projektové dokumentace, jejíž autorkou je Ing. arch. M. Maninová. Současný inventář je starý více než 50 let a v posledních letech pouze dožíval.

Rekonstrukce samozřejmě ponechá historický ráz Valdštejnského zámku. Ten je ostatně dokladem, že město Jičín investuje do památkově chráněných budov a navrací je do veřejného života. V říjnu 2023 totiž byla zahájena již zmíněná rekonstrukce prostor regionálního muzea, které po otevření představí veřejnosti novou stálou expozici, jež provede návštěvníka historií Jičína. Součástí této rekonstrukce je i vestavba výtahu, a když k této akci přidáme právě začínající obnovu obřadní síně, celý Valdštejnský zámek se stane moderním, přístupným kulturním stánkem, který budou navštěvovat nejen Jičínští občané všech generací.

Připomeňme, že v zámku na Valdštejnově náměstí sídlí i další organizace a firmy. V podloubí jsou soukromé provozovny (restaurace, prodejna) a Městské informační centrum včetně expozice Radka Pilaře. V horních patrech zámku je Základní umělecká škola J. B. Foerstera a jsou zde situovány učebny pro univerzitní studium České zemědělské univerzity v Praze. V neposlední řadě se v prvním patře nachází Porotní sál, který je dalším místem pro slavnostní akce a tradičně se v něm konají i zasedání Zastupitelstva města Jičína.