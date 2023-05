Za vysokými zdmi valdické věznice už týden šéfuje generál. Na Den vítězství povýšil prezident Petr Pavel ředitele Věznice Valdice Jiřího Macha do hodnosti brigádního generála. Mach se tak stal teprve druhým generálem mezi řediteli českých věznic.

Brigádní generál Jiří Mach. | Foto: VS ČR

Za mřížemi už viděl ledacos. V uniformě sloužil už v době vězeňských povstání v 90. letech, v roce 2000 zažil ještě jako dozorce v Mírově útěk Jiřího Kajínka a od roku 2011 se snaží z ředitelského křesla modernizovat a otevírat světu nejstřeženější českou věznici. "Je to pocta a ocenění pro celý tým, ale především to pro mě představuje velký závazek. Je potřeba pokračovat dál v úkolech, které jsou na nás kladeny a posouvat české vězeňství do 21. století," říká novopečený generál.

Do křesla ředitele valdické věznice přesedl Jiří Mach před 12 lety z pozice zástupce ředitele na Mírově. Zprvu se mu prý stěhovat nechtělo a z Vězeňské služby málem odešel. Nakonec ale souhlasil a z hradu nedaleko Mohelnice přesídlil do bývalého kartuziánského kláštera na Jičínsku.

"Na Mírově to přeci jen vypadalo trochu jinak, věznice Valdice je dvakrát až třikrát větší. Bylo to tu jiné, než na co jsem by zvyklý. A můj nový tým si musel zvyknout na nový styl práce. A zdá se, že se to podařilo," vzpomíná na své začátky ve Valdicích. Zastaralou a omšelou věznici začali renovovat a zrekonstruovali také průčelí bývalé kartouzy a kostel sv. Josefa. Na stavbě odpracovali stovky hodin také sami odsouzení. "Když jsem jim potom děkoval, sami kvitovali, že to bylo lepší, než ležet na kavalci," dodává Mach.

Hřiště U Trati bude brzy jako nové. Místo kamionu vzniká dřevěný vláček

Právě zaměstnávání, rekvalifikace a uplatňování vězňů v činnostech věznice vyzdvihl rezort ministra spravedlnosti jako jeden z důvodů nominace Jiřího Macha na generála. Věznice dlouhodobě podporuje zaměstnávání odsouzených ve spřátelených firmách v okolí, ale i ve vnitřních provozech - kuchyni, zámečnické dílně nebo v prádelně. Ta vypere ročně 600 tun prádla pro třetinu věznic v Česku.

Velký důraz ve Valdicích kladou také na vzdělávání, pro tento účel slouží Školské vzdělávací středisko, ve kterém si mohou vězni doplnit základní vzdělání, vyučit se obráběčem kovů nebo absolvovat odborné kurzy např. knihař, malíř-natěrač, CNC obrábění, svářeč, nebo všeobecně vzdělávací. "Benefitem je, že vězeň po absolvování učebního oboru dostane výuční list, na kterém není vidět, že byl vystaven ve věznici. Je potom schopen jej využít na svobodě v běžném životě," vysvětluje Mach.

Čím dál více ale vnímá trendy, které pozici věznic v nápravě odsouzených komplikují. "Pamatuju dědy vnuků, kteří jsou dnes ve výkonu trestu. Ti v sobě měli pokoru a manuální zručnost. Spousta zručnosti a pokory se ale ztratila. Nevím, čím to je, ale říká se, že skladba vězňů je odrazem společnosti," popisuje současnou situaci ředitel.

Ve Valdicích sedí odsouzení v průměru 13 až 14 let, většinou za těžké zločiny a násilné trestné činy, často zde končí i ti, kteří v jiných věznicích dělali problémy. Je zde také nejvíc odsouzených s doživotním trestem. Zatímco se v Česku obecně mluví o recidivě okolo 70 procent, do Valdic je návratnost vězňů ještě mnohem vyšší. Přesto to ale Mach s nikým z nich nevzdává. "Nelámeme nad nimi hůl, snažíme se v nich najít pozitiva a ta rozvíjet. Ať jsou to jazyky, manuální zručnost, malování obrazů. Každý jedinec, který odsud odejde a povede se mu zařadit do společnosti, je pro nás velkým úspěchem," říká brigádní generál Mach.

All inclusive v jičínském hotelu. Host si týden užíval zdarma, odjel bez placení

Často prý i jako ředitel chodí mezi odsouzené na pohovory, řeší s nimi i jejich osobní a vztahové problémy, třeba i při karetní partii nebo pingpongu. To je podle něj nejdůležitější, celé řadě excesů za mřížemi prý lze předejít včasnou komunikací. Ve věznici s kapacitou nad tisíc odsouzených to ale není jednoduché. "Měli bychom mít ke 450 zaměstnancům a máme něco málo přes 300. A to se projevuje ve vztahu k odsouzeným. Musíme zajistit činnosti dané zákonem, vycházky, výdej stravy a zdravotní péči, z toho ale vyplývá, že na další aktivity a program zacházení nezbývá již tolik času, kolik by bylo potřeba, " vysvětluje ředitel. Na výpomoc do Valdic nyní dojíždí 15 příslušníků z jiných věznic

Personální krize, se kterou se potýká velká část českých věznic, se ve Valdicích ještě prohloubila v posledních dvou letech v souvislosti s kauzou osmi dozorců, které Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila ze zneužití pravomoci a bití odsouzených. Obžaloba byla na Okresní soud v Jičíně podána koncem letošního března. Ředitel se k této živé kauze vyjádřit nechce, upozorňuje však na to, že celá kauza již trvá velmi dlouhou dobu a nepřidává dobrému jménu příslušníků ani věznice.

Brigádní generál Jiří Mach se hodlá i nadále snažit zlepšovat podmínky ve Valdicích pro odsouzené i pro zaměstnance. Své povýšení totiž vnímá jako kolektivní zásluhu a odměnu pro celou věznici. Ve Vězeňské službě působí od roku 1994, za tu dobu získal řadu ocenění včetně medaile za zásluhy o rozvoj vězeňství. V současné době působí také jako regionální ředitel osmi věznic.