Za malý úspěch považuje, že se k personálu věznice na začátku roku přidalo pět nových dozorců a jeden vychovatel. Stále to ale není dost a podle Macha bude nutné i letos pokračovat ve velké náborové kampani.

„Samozřejmě je pro stávající kolegy velmi náročné zajišťovat službu i za chybějící zaměstnance, ale provoz a bezpečnost věznice je nutné udržet v zákonných standardech. Jsme velmi rádi za výpomoce z jiných věznic, bez kterých by to bylo ještě o mnoho složitější," dodal.

Není to práce pro každého

Práce ve věznici podle ředitele příliš nových tváří netáhne. Práce v jedné z nejtěžších žalářů v zemi vyžaduje velkozu psychickou odolnost, v civilních pozicích vychovatele a psychologa pak příslušné vzdělání. Všichni navíc musí absolvovat fyzické zkoušky a trénink.

„Uchazeč pro služební pozice musí splňovat státní příslušnost, plnoletost, beztrestnost, fyzickou způsobilost, psychotesty a lékařskou prohlídku. Fyzické testy jsou po někoho náročnější, ale dá se na ně připravit, nejvíc uchazečů však neprojde psychologickým posouzením. Bohužel pro nově příchozí mladší ročníky je problémem i to, že nemohou mít během služby mobilní telefon, musí absolvovat nástupní kurz ve Stráži pod Ralskem a přijímací řízení kvůli tomu ukončují," vysvětlil ředitel věznice.

Práce s vězni je psychicky náročná, není pro každého. Na druhou stranu si však dozorci mohou v rámci možností vybrat, jestli chtějí sloužit přímo s odsouzenýámi, nebo raději hlídat na perimetru. Svou roli hrají také peníze. Podle ředitele Macha nemůže nabízená výplata konkurovat nabídce nástupních platů ve velkých firmách v okolí.

Fitness, sauna, ubytování i 150 tisíc

Aby zaměstnance přeci jen nalákali, nabízí věznice celou řadu nástupních i zaměstnaneckých benefitů. Kromě posilovny, tělocvičny a judosálu mohou pracovníci věznice navštěvovat také saunu, infrasaunu a kardiozónu. Věznice nabízí také závodní stravování a možnost ubytování přímo v komplexu. „Pro zaměstnance, kteří jsou z větší dálky, máme i možnost ubytování. Otázka je, jestli to brát jako výhodu, ale zcela určitě se zde zaměstnanci setkávají se situacemi, které tzv. venku nezažijí. A je jen na nich, zda jsou schopni je brát jako výzvy, které je mohou posouvat i v jejich osobním životě," uvedl Mach.

Nováčci si ve věznici mohou i finančně přilepšit. „I v letošním roce byl naší věznici přiznán náborový příspěvek pro vybrané pozice ve výši 150 tisíc korun, který se vyplácí po dobu pěti let a stabilizační příspěvek k platu. Věříme, že letošní rok bude pokračovat s rostoucím náborem nových zaměstnanců, protože zcela určitě do Valdic vedou dvě cesty a my doufáme, že si potencionální vstupující vyberou tu lepší – tedy být naším kolegou či kolegyní." dodal ředitel.

Valdická věznice je nejen jedna z nejstřeženějších, ale také druhá nejpočetnější česká věznice. Kapacita 1021 odsouzených je dlouhodobě téměř naplněna. V roce 2022 si zde odpykávala trest jedna sedmnáctina z celkového počtu odsouzených lidí v Česku.