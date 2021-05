První dávku očkování proti covid-19 v Královéhradeckém kraji dostalo už více než 124 tisíc osob, tedy téměř 23 procent jeho celkové populace. Druhou dávkou je přeočkováno přes 53 tisíc osob.

Očkovaný ani nepostřehne, že už je hotovo. | Foto: Deník / Michal Fanta

Očkovací síť v kraji má aktuálně měsíční kapacitu až 190 tisíc dávek, tolik jich ovšem do kraje neputuje. Za čtyři měsíce do regionu přišlo celkem 184 tisíc dávek. Za poslední týden to bylo 24 tisíc dávek.