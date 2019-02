„Zvažujeme odkoupení částečně zrekonstruované bývalé lázeňské školy. Jednak se bojíme, aby zde jiný potencionální kupec nezřídil ubytovnu, a pak chceme mít do budoucna zajištěno bydlení pro naše seniory,“ říká starostka města Dana Kracíková. Objekt by podle ní mohl zajistit komunitní bydlení pro seniory, kteří už nemohou žít sami nebo by zde mohl vzniknout dům s pečovatelskou službou. Bývalá lázeňská škola je navíc v centru, v blízkosti základní i mateřské školy, Sokolovny, takže senioři by nebyli mimo dění. Téměř v sousedství má také vyrůst nové zdravotní středisko.

„Lékaři mají zázemí v jednom z domů na náměstí, kde jsou v nájmu v objektu, který není bezbariérový a je stavebně- technicky zanedbaný. Máme zpracovaný projekt na pasivní nízkoenergetický přízemní domek, kde máme šanci získat třiceti procentní dotaci z evropských zdrojů,“ seznamuje nás se záměrem činorodá šéfka města. V objektu má mít ordinaci praktický a dětský lékař. Náklady se předběžně odhadují na osm milionů. „Myslím si, že do dvou let bychom mohli kolaudovat,“ usmívá se Dana Kracíková. A v kanceláři zavalené dokumentací vytahuje na stůl další záměr, kterým je komplexní rekonstrukce včetně výtahu budovy městského úřadu, v plánu mají Železničtí také dokončení výměny oken v budově pošty, která získala novou fasádu. V domě číslo 4 chtějí vybudovat čtyři sociální byty za zhruba deset milionů korun, většinu nákladů by měla pokrýt evropská dotace. Letos dojde také k úpravě příjezdové cesty přes náměstí.