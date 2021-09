"Moc se těšily a jsem ráda, že jsme je konečně mohli pustit dovnitř. Tady v okolí totiž žádné takové nemají, nejbližší je v Lázních Bělohradě," uvedla potěšeně starostka Železnice Dana Kracíková. Děti novým parkem provedl Tomáš Kudrnáč se svými kolegy z jičínské firmy Dirty Parks, která neobvyklá sportoviště navrhuje a staví. Nejdříve jim zkušeně předvedli několik triků a správnou jízdu po trati, potom už bylo stádo dětí vpuštěno dovnitř. Zatímco rodiče ostražitě sledovali každý pohyb svých ratolestí, děti se zajíkaly štěstím. "Bála jsem se, že to nezvládnu. Ale je to skvělé. Budu sem jezdit každý den," prohlásila nadšeně jedna z místních holčiček.

Popularita pump parků roste, v okolí jich zatím moc není. Kromě Bělohradu mohou zájemci vyrazit také například do Turnova. A brzo se možná dočkají i Novopačtí. "Přijel jsem to omrknout, taky by se nám takové hřiště líbilo. Jen musíme najít vhodné místo," vysvětlil svou přítomnost na slavnostním otevření v Železnici novopacký starosta Josef Cogan.

Pump park bude volně přístupný, děti do 12 let by ale měly vždy přijít s dospělým dozorem. Za pořádek na hřišti budou zodpovídat správci, kteří mají na starost také přilehlé tenisové a fotbalové hřiště. Na noc se ale bude zamykat. Všichni, kdo se do pump parku vypraví, musí dodržovat provozní řád. "Užijte si to, ale dávejte na sebe pozor," vyzval mladé sportovce Tomáš Kudrnáč.