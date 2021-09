Rekonstrukce asfaltové komunikace, nové chodníky, parkovací místa, ale i rekonstrukce vodovodu a kanalizace. To vše zahrnuje oprava Konecchlumského ulice v Jičíně. Rada města odsouhlasila jako vítěze veřejné zakázky firmu M-Silnice v tandemu s firmou ZIKUDA, která provádí vodohospodářské stavby. Firmy společně nabídly cenu 11,8 milionu korun bez DPH. "Specifikem zakázky je, že se na ní podílí dva investoři. Z větší části bude rekonstrukci financovat město Jičín, přibližně 3,2 milionu pak zaplatí Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín," řekl Hamáček. Městu se na stavbu povedlo získat hned dvě dotace v celkové výši 7,75 milionu korun - jednu Od Ministerstva pro místní rozvoj a druhou z Integrovaného regionálního operačního programu. Dohromady pokryjí asi 65 procent nákladů.

Oprava přibližně 680 metrů dlouhého úseku silnice od kruhové křižovatky u Tesca směrem ke Sběrnému dvoru se připravovala už dlouho. Zdržely ji ale další projekty. "V loňském roce odstranil ČEZ v Konecchlumského ulici sloupy a přeložili veškeré kabely do země. Město proto muselo vybudovat nové pouliční osvětlení," vysvětlil Hamáček. Podobně jsou na tom projekty oprav i dalších městských komunikací v Jičíně.

Minulý týden zahájil Královéhradecký kraj práce na výstavbě zbrusu nového moderního Pavilonu A v Oblastní nemocnici Jičín. Původně bylo v plánu zrekonstruovat budovu bývalé interny, od toho nakonec kraj upustil a podle projektu bude nutné starou internu zbourat a nový pavilon postavit místo ní. To ale znamená velkou zátěž pro okolní silnice. "Těžká nákladní auta budou přijíždět do areálu nemocnice po ulici Kukulova a odjíždět Bolzanovou. Nejdříve budou odvážet suť z rozbořené interny, následně přivážet materiál na výstavbu nové budovy," uvedl místostarosta. Rekonstrukci Kukulovy ulice chystá vedení města už dlouho, dokonce k ní už nechali vypracovat potřebnou dokumentaci. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by výstavba Pavilonu A skončit na jaře 2023. Až poté bude reálné uvažovat o opravě Kukulovy ulice.

Plánované rekonstrukce se týkají i dalších silnic v okolí Čeřovky. Součástí projektu výstavby domova seniorů v areálu bývalých kasáren je také oprava přilehlé silnice Československé armády, Argonské, Štrauchovy a dalších. Stavba by měla začít příští jaro a hotovo by mohlo být v roce 2025.

Stav silnic v Jičíně je jedním nejdiskutovanějších problémů města. Asi nejvíce lidi trápí ulice na zmíněné Čeřovce, dále pak notoricky známé děravé silnice v Ruské a Poděbradově ulici. Ty ale patří kraji, který má jejich rekonstrukci v plánu v následujících letech. Pokud se příslušné orgány dohodnou, mohla by jejich oprava začít asi za dva roky. To už v květnu potvrdil také technicko-obchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník. “Příprava realizace rekonstrukce silnice je technicky, finančně i časově náročná na požadavky dotčených orgánů, koordinaci vyvolaných přeložek inženýrských sítí a souběžných investic města, proto je akce dlouhodobějšího charakteru,” uvedl letos na jaře. Podle Koutníka je oprava těchto dvou komunikací pro kraj prioritní, je ale potřeba jednat postupně.