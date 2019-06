„Kouzlo dřevěné hračky vychází ze zdejší paměti krajiny a je to příběh, který započali bratři Válkové založením továrny na jejich výrobu ve dvacátých letech minulého století v Nové Pace,“ přibližuje historii Ivo Chocholáč.

„Kdo má dobré srdce, ten se nemusí čerta bát. Nemějte strach z ničeho kromě sebe samých,“ oslovila návštěvníky při vernisáži Daniela Winterová, která společně se starostu města Josefem Coganem křtila nové karty výtvarnice Kateřiny Krausové. Na jedněch, které prezentují město, jsou zachyceny novopacké pamětihodnosti a význačné stavby. Druhé jsou čertíkovské a starosta jim popřál, aby nikoho nesvedly na scestí. „Přeju jim, aby do sebe dostaly ducha Káti Krausové. Je to skvělá, jedinečná ženská, která kam přijde, roznáší pohodu, optimismus a dokáže nadchnout děti proto, co dělá,“ vysekl Cogan autorce karet poklonu.