Před nedávnem vysvitla Jičíňanům naděje, když se u kruhového objezdu v Robousích začal stavět tzv. polyfunkční dům. Soukromý projekt má na starosti zubař Jan Beneš. Podle něj je ale nejisté, že nové ordinace pomůžou vyřešit tristní nedostatek zubařů v okolí. "Vznikne tam několik nových ordinací, ale záleží na tom, kdo o ně projeví zájem," říká.

Podle Jana Beneše by bylo ideální, kdyby o prostory projevili zájem nějací noví zubaři, kteří by byli ochotní postavit v Jičíně novou ordinaci a přijmout nové pacienty. Po celém regionu totiž zubaři bojují s nekonečným přílivem pacientů, na které nemají kapacity. "Myslím, že na Jičínsku už nikdo nepřijímá. My i ostatní zubaři v okolí máme beznadějně plno. Pokud vím, tak nejbližší volná místa jsou v Hradci, v Liberci a možná v Mladé Boleslavi," říká zubař.

Nový polyfunkční dům se rozhodl postavit především pro sebe. Vznikne tam jeho nová ordinace, do které se přesune i se svými pacienty. O zbytek prostor se ale rozhodl podělit. "Navedli mě rodiče, prý jsem mladý, tak mám investovat. Nebude to žádná obří poliklinika. Vejde se tam jen pár ordinací. Může to být zubař, ortopedie, fyzioterapie, to zatím nevíme," doplňuje. Pokud by nějaký lékař měl zájem už nyní, je možné se domluvit, podle Beneše ale bude nejlepší, když začne vybírat nájemníky až ve chvíli, kdy stavba získá konkrétní podobu. "Z případných zájemců pak vyberu, kdo mě osloví nejvíc. Nájemce si pak bude prostor ordinace upravovat podle svého uvážení," říká.

Pro plombu do Liberce

Stavba polyfunkčního domu by měla být hotová na začátku roku 2023. I kdyby se tam ale rozhodl nastěhovat nový zubař s prázdnou registrační knihou, současný problém to nevyřeší. "Každý den mi volají lidé, jestli budou v nových ordinacích volná místa. Já to ale nevím. Navíc pokud někoho bolí zub teď, je mi jasné, že ho vidina objednání za dva roky nespasí," podotýká Beneš.

Helena i další, kteří se marně snaží sehnat volné místo u zubaře, tak mají na výběr: buď jednou za čas absolvují dlouhou cestu k zubaři do většího města, nebo začnou vyhlížet nově příchozího doktora. Mohou se také obrátit na pojišťovnu, aby jim s hledáním zubaře pomohla. Ani ta ale nemůže lékařům přikázat, aby nového pacienta přijal. Může ale doporučit nějakého, ve větším městě, kde situace není tak napjatá. "Také momentálně nevím o někom, kdo by na Jičínsku nabíral nové pacienty. Zájem je obrovský, ale nemáme šanci tak velkou poptávku pokrýt," potvrzuje jičínská zubařka Zdeňka Valentová z dentálního centra Apollonie.

S nedostatkem zubních lékařů bojují už několik let regiony po celé republice. Podle předsedy České stomatologické komory Romana Šmuclera jsou na vině pojišťovny, které odmítají přepisovat smlouvy na nové doktory v malých městech. Zástupci pojišťoven nesouhlasí a naopak viní nedostatek zájmu zřizovat ordinace v malých městech a na vesnicích ze strany zubařů.