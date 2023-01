Dojít k vysněnému cíli nakonec Lukášovi nezabránilo vzdělání ani vrozená slabozrakost. Už šest let provozuje v Jičíně Ateliér Pod Lucernou, učí ostatní lásku ke kresbě, vydává kalendáře a tento víkend odhalil v kavárně Amos svou první jičínskou výstavu.

"Nemyslím si, že by se to s malováním nějak vylučovalo. Jsem slabozraký od narození a v dnešní době je technologie na takové úrovni, že pro mě není problém si detaily budov a krajin přiblížit nebo zvětšit," vysvětluje Lukáš Černý, jak se mu daří skloubit malování a precizní kresbu pastelem se zrakovým znevýhodněním. Do plenéru malovat nechodí, raději si krajiny a zákoutí měst vyfotí a na plátno a papír pak přenáší výjev z fotky.

Z hor dolů do ráje

Na vernisáž výstavy Z hor dolů do ráje ho přišli podpořit přátelé z organizace SONS, která sdružuje lidi s různými poruchami zraku. "Jsem členem libereckého SONS a v jičínské pobočce jsem hostujícím členem. Na vernisáž přišlo opravdu hodně lidí a jsem moc rád, že se to povedlo," pochvaluje si Lukáš. Ve výstavním prostoru jičínské kavárny představil velká plátna s výjevy krajiny Českého ráje, ale také vyobrazení ikonických domů a památek Jičínska.

Výtvarné techniky Černý střídá. "Někdy mám období akrylu, a tak všechno maluju akrylovými barvami. Pak už je toho ale moc a já zase na čas sáhnu po pastelech," vysvětluje. Různé techniky učí také svoje studenty, kteří k němu do ateliéru jednou týdně dochází na kurzy.

Sám ale žádné umělecké vzdělání nemá. Vystudoval na daňového a účetního specialistu a několik let se živil různou personalistikou, objednávkami, logistikou a dalšími ekonomickými úkony ve firmách. Přesto ale říká, že přechod na uměleckou živnost nebyl složitý.

"Není to náročné, když potkáte ty správné lidi. Měl jsem hodně dobrého posledního šéfa, který mi vyšel vstříc. Dopoledne jsem strávil v práci a odpoledne jsem už mohl dělat zakázky. Takže přechod na živnost nebyl náročný. Měl jsem štěstí na lidi. A musím říct, že pořád mám," dodává.

Dojíždí jednou týdně

Z Jablonce dojíždí do jičínského ateliéru jednou týdně. Usadil se tu před šesti lety, když se objevil inzerát na pronájem prostoru v Chelčického ulici. "V Jičíně se mi hrozně líbilo, jezdil jsem tam už jako kluk s rodiči na letní trhy, pak jsem tam začal jezdit za kamarádkou. Když jsem se procházel historickými uličkami v centru, říkal jsem si, že tady by to šlo. A tak se stalo," říká umělec.

Prodejní výstava v Amosu potrvá až do konce ledna a v tuto chvíli je už z poloviny rozebraná. Kromě toho chystá Černý také překvapení ve spolupráci s Biografem Český ráj u příležitosti 100. výročí založení kina. "To si ale zatím nechám pro sebe," dodává.