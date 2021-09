Starosta Jan Malý po obdržení souhlasu Dagmar Havlové podepsal smlouvu s firmou Petr Mader z Nového Boru, která licencované autorské dílo jako jediná vytváří po celém světě. Město Jičín na výrobu a instalaci lavičky vyhradilo z rozpočtu 350 tisíc korun, zároveň dává možnost zájemcům se na uctění památky Václava Havla finančně podílet. "Ozvali se nám lidé ze soukromého sektoru, kteří vyjádřili přání na lavičku přispět. My potřebnou částku máme, ale pokud by někdo chtěl tímto způsobem vyjádřit úctu, může," uvedl Malý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.