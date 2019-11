Dobrý nápad se dá mnohdy realizovat za malých finančních nákladů, o to větší radost pak přinese výsledek. S takovým skvělým nápadem přišli v Domově pro seniory v Nové Pace, kde zřizují reminiscenční místnost.

„Měla by pomoci zlepšit kvalitu života našich klientů, a to za pomoci vyvolávání vzpomínek díky vybavení dobovým nábytkem a doplňky,“ přibližuje záměr ředitel zařízení Vladimír Šimek

„Ale není to z naší hlavy, má to už více domovů. Zalíbilo se nám to při návštěvě podobného zařízení,“ přiznává, jak celý projekt vznikl.

Ústav oslovil veřejnost, pomohly i rodiny klientů, a tak se v bývalé knihovně sešlo spousta věcí, připomínajících padesátá až sedmdesátá léta dvacátého století. Stojí tu nezapomenutelný skleník s malými klubovkami, kredenc s kuchyňským stolem, ušák se stojací lampou. Útulný prostor tak simuluje prostředí babiček a dědečků z jejich mládí.

„Klienti budou vnímat prostor určitě pozitivně, mohli by tu trávit čas s terapeutkou, posedět si při kávičce a při návštěvách tu trávit čas s rodinou,“ plánuje sociální pracovnice Radka Zívrová.

K dotvoření atmosféry, ve které senioři žili dříve, prý ještě schází drobnosti jako dobové závěsy, záclony, poličky, nějaký botník nebo skříňka a také původní rádio, TV nebo trouba. Otevřít nové zázemí by tu chtěli před Vánocemi.

Packý domov má například i svoji kapli a tento nový prostor by měl přispět k tomu, aby se v domově seniorů cítili všichni opravdu jako doma a nic jim nechybělo.

Na jedné straně radost, na druhé straně ředitel Vladimír Šimek neskrývá obavy ohledně financování chodu komplexu. Letos stát navýšil sociálním pracovníkům plat, v novopackém domově tak stoupli roční náklady na mzdy o 1,8 milionu korun. Stát ovšem na výplaty uvolnil jen část peněz. „Máme problém, nyní nám chybí v rozpočtu 1,2 milionu,“ posteskl si V. Šimek. Zřizovatel zařízení, tedy město Nová Paka, se ale k celé záležitosti staví pozitivně a chybějící částku slíbilo dofinancovat. Pro město to znamená navýšení dotace na provoz domova na více než tři miliony ročně. „Nemáme jiné možnosti, jak peníze získat,“ upozorňuje Šimek.

„Stát se chová v tomto případně velice macešsky, peníze uvolníme z rozpočtové rezervy, nemůžeme ohrozit chod zařízení,“ reaguje starosta města Josef Cogan.