"Je to hloupost. Putin je dobytek, ale přece nepřestaneme poslouchat Čajkovského. Hitler byl dobytek a taky jsme nepřestali číst Goetheho," rozčiluje se Jaroslav. Důchodce, který žije v novopacké Zahradní ulici kousek od křižovatky s Ruskou, případné přejmenování vnímá jako zbytečnost, přestože v současném konfliktu podporuje Ukrajinu. "Jsou to chudáci. Války vždycky odskáčou obyčejní lidé, zatímco si šéfové vyřizují účty," dodává.

Přejmenování ulic přináší komplikace

O tom, že by někdo plánoval Ruskou ulici přejmenovat, Jaroslav nic neslyšel. Pro místní by to znamenalo vyřizování nových občanek, řidičáků, pasů a změnu korespondenčních adres. To vše stojí nemalé úsilí a často i peníze. Do problémů by se ale v důsledku změny mohlo dostat i město. Novopacká Ruská totiž prochází rekonstrukcí a změna názvu v době, kdy jsou všechny smlouvy podepsané, by mohla způsobit chaos i legální problémy.

Jičínské zastupitelstvo rozdělilo půl milionu korun na pomoc Ukrajině

Červené cedule s bílým nápisem už v uplynulých týdnech neznámý aktivista polepil ukrajinskými vlajkami. Na té, která visí na plotě hned v ústí ulice poblíž železničního přejezdu, je dosud znát zbytek lepidla od přilepené vlajky. Na plotě ale zůstává. Je to zároveň jediná cedule, která se na kilometr dlouhé ulici vyskytuje. Tu druhou, která visela na opačném konci ulice, ale z plotu někdo odstranil.

Jakoukoliv změnu názvu ulice musí odsouhlasit zastupitelstvo. Na minulém zasedání 14. února se žádná taková změna neprojednávala, příště se novopačtí zastupitelé sejdou 11. dubna. Změna názvu ulice nebyla ani na programu zasedání Rady města. Ta se od začátku války na Ukrajině sešla už dvakrát. "Zatím jsme v této věci nic neřešili," potvrzuje také starosta Nové Paky Josef Cogan.

O změně se uvažuje v Jičíně

Na jednání jičínského zastupitelstva 16. března se na názor ptal také starosta města Jan Malý. "Už se mi dostaly do ruky tři žádosti o přejmenování ulic Ruská a Maršála Koněva v Jičíně. Jedná se především o zásah do života obyvatel, které by čekalo hodně vyřizování," obrátil se s problémem na zastupitele. Právě kvůli možnému negativnímu vlivu na životy lidí se před finálním rozhodováním vedení města obrátí přímo na obyvatele zmíněných ulic, kteří dostanou šanci se k případné změně názvu vyjádřit.

Ke změně názvu ulic od začátku války přistoupila také města v zahraničí. Litevský Vilnius změnil název ulice před ruským velvyslanectvím na Ukrajinských hrdinů, v kanadské Ottawě uvažují o pojmenování ulice po prezidentu Zelenském. Změny plánuje také Praha, Moskevskou a Ruskou ulici přejmenují i v České Lípě.