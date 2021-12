V Nové Pace otevřeli testovací centrum. Před vánočními návštěvami se bude hodit

Negativní test už sice už několik týdnů neplatí jako vstupenka do hospody nebo do kina, stále se ale jedná o nejjednodušší způsob, jak si ověřit vlastní bezinfekčnost. Zatímco jičínské testovací centrum na Valdštejnově náměstí stáhlo rolety a testování bez registrace zrušilo, v Nové Pace se ve čtvrtek otevřelo zbrusu nové, které provozuje testovací firma Electrolyte. Nabízí antigenní testy a PCR testování ze slin. Vzorky budou zdravotníci odebírat v budově bývalé čekárny autobusového nádraží každý den kromě neděle mezi 7:00 a 14:00, ve středu dokonce až do 18:00.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

Na Jičínsku je kromě Nové Paky možné se na covid otestovat také v Oblastní nemocnici Jičín. Testovací kontejner na náměstí, ve kterém firma Renturi prováděla antigenní testy, ukončil činnost krátce po zrušení platnosti antigenních testů. "Firma má dovolené být na náměstí do konce letošního roku. Je na nic, jak čas využijí. poté si pro kontejner přijedou," vysvětlil místostarosta Jičína Petr Hamáček. Kvůli zvýšenému zájmu o testování na covid-19 navýšily před časem krajské nemocnice testovací kapacity. Podle ředitele krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Ivana Kučery je v tak masivních nárůstech nakažených, ve kterých se celé Česko v posledních týdnech pohybuje, nadále nutné užívat zdravý rozum a dodržovat hygienické bezpečnostní zásady - dezinfekce rukou, respirátory a dodržování rozestupů. Stavba v jičínské nemocnici zhoršila problém s parkováním. Vzniknou nová místa Pokud budou tyto zásady dodrženy, je nepravděpodobné, že by se člověk nakazil na veřejnosti. Při zavlečení nemoci do domácího prostředí je ale nákaza naopak velmi pravděpodobná. "Stále platí trvalá výzva. Využijme očkování. Buďme rozumní a nastavme si osobní preventivní opatření tak, abychom pokud možno nákazu nezavlekli do domácího prostředí. Omezme nadále nejrůznější setkávání s druhými, zejména jakákoliv hromadná setkání v interiéru. Bohužel, raději i rozsáhlejší vánoční rodinná setkání," doplnil Kučera. Těm, kteří se vánočním radovánkám s příbuznými a přáteli vyhnout nemohou nebo nechtějí, se nadále doporučuje zachovat se zodpovědně a před setkáním se nechat otestovat.