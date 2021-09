Do Královéhradeckého kraje přijel očkovací tým v pátek, kdy začal svou cestu regionem ve Vamberku. Hned ze začátku se setkali s hlasitými projevy nesouhlasu ze strany odpůrců vakcinace proti covidu-19. "Bylo to hodně nepříjemné. Ale na protesty jsme zvyklí. Někteří zarytí odpůrci nás dokonce pronásledovali po celé Vysočině," říká členka týmu Kamila Zouharová. Naopak v Žacléři se v sobotu setkali spíše s nadšením. "Lidé byli nadšení a děkovali nám," doplňuje Zouharová.

Nejlépe z celého kraje se ale týmu pracovalo v Nové Pace. "Na rozpáleném autobusovém nádraží sice bylo v neděli vedro, lidí ale přesto chodilo hodně a byli milí," říká člen týmu Michal Matava. Za první čtyři dny rozdali v Královéhradeckém kraji 418 dávek vakcíny, nejčastěji si lidé vybírali jednorázovou od firmy Johnson & Johnson. Kromě ní si mohli vybrat také tu dvoudávkovou od Pfizeru a Biontechu, druhé očkování přijedou lidem do Královéhradeckého kraje píchnout za 21 dní.

Podle Kamily Zouharové chodí na očkování bez předregistrace hlavně starší lidé. "Za největší výhodu považují, že jim přivezeme očkování skoro až domů a nemusí se nikde registrovat. Všechno s nimi sepíšeme na místě," vysvětluje. Složitý systém registrace už od startu očkování strašil právě ty starší, technicky ne tolik zdatné občany.

Do Nové Paky se přišla nechat očkovat také paní Jana. Seniorka byla nadšená z rychlosti týmu, ale i ze samotného kamionu. "Z dálky jsem si myslela. že je to nějaká pouť nebo stánek s občerstvením," smála se. Není daleko od pravdy, z okénka amerického karavanu se dřív skutečně prodávaly hamburgery. Společnost Podané ruce z Brna jej předělala na mobilní očkovací centrum právě proto, aby zlepšil dostupnost očkování proti covidu i pro ty, kteří nežijí ve velkých městech.

Třetí dávky zatím neplánují

Zatímco klienti očkovacího kamionu na Královéhradecku dostali tento víkend teprve první vakcínu, pro očkované se pomalu začíná plánovat třetí dávka. "Moc o tom nevíme. Registrace na třetí dávky by se měla spustit 20. září a mohou se na ni přihlásit všichni, kterým uplynulo 8 měsíců od ukončení očkování. Měli by to ale dostat na starost praktičtí lékaři," říká Zouharová s tím, že se spíš přiklání k tomu, aby se třetí přeočkování vložilo do rukou očkovacích center.

Na konci září budou mít podle osmiměsíční podmínky nárok na třetí dávku ti, kteří se nechali naočkovat hned v první vlně - zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a ostatní zaměstnanci z první linie a také klienti pobytových sociálních zařízení. O možnosti se nechat přeočkovat budou podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha postupně informováni pomocí SMS, ty by měly začít chodit 10. září. Očkování i přeočkování zůstává nadále zcela dobrovolné