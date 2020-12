V Nové Pace je strom splněných přání a nejen to

/FOTO/ Letošní Advent je trochu zvláštní. Mizí nám jistoty, které mnohdy byly tak samozřejmé, že jsme si jich ani nevšímali. Jako by se doba zastavila a vybízela k zastavení sama sebe. Právě to je ten čas, být u sebe, být usebrán, zamyslet se nejen nad časem přítomným, ale i minulým a budoucím. Uvědomit si význam pospolitosti, kdy jsou lidé pospolu a ne osamoceni. Najít v sobě sílu odpuštění a sebezpytování vlastních chyb. Teď je ta doba ztišení, kdy máme možnost pohlédnout sami do sebe.

U novopackého stromu splněných přání můžete poslat svá přání do nebe, a nejen to. | Foto: Ivo Chocholáč

V takových chvílích je dobré si i něco přát, proto jsme se rozhodli vztyčit u Suchardova domu v Nové Pace "Strom splněných přání". Zastavte se a napište tedy nebo nakreslete své přání, které pak prostřednictvím stromu "vyšleme do nebe"… Vy to učiníte tak, že své přáníčko zavěsíte na jeho větve. Pojďme společně symbolicky ozdobit jimi náš společný strom. A snad se nám ten příští rok lépe povede. Takže nezapomeňte, že u Suchardova domu v Nové Pace společně tvoříme Strom splněných přání… Předvánoční výstavy V malé výstavním síni Suchardova domu na vás pak čeká Novopacký betlém, kde je ten očekávaný příběh Narození vsazen do zdejší krajiny, našeho domova, kam se tak rádi navracíme… Spolu s ním se vám vedle betlémářů z Novopacka, poprvé představí například Harcubův rohový betlém z Vysokého nad Jizerou a malou připomínkou i skleněné betlémy z Pojizeří. To vše je doplněné o již tradiční paličkovanou krajku od paní Blanky Křížkové z Lázní Bělohrad a o filmové připomenutí některých předešlých výstav betlémů v Suchardově domě. Ve velkém výstavním sále máte možnost po delší pauze opět navštívit výstavu Pačtí rytíři nebes, věnovanou letcům RAF, která byla v září předčasně uzavřena. Určitě tento jejich Příběh, který v sobě nese významnou "novopackou stopu", stojí za připomenutí. Zavítejte do vánočně osvětleného Jičína Přečíst článek › Suchardův dům, pokud se nic nezmění, tak bude otevřen od 9.00-16.00 včetně pondělí, zavřeno máme pouze 24., 25., 31. prosince a 1. ledna. Ve stejný čas je vám bude otevřena i novopacká Klenotnice, kde si vedle prohlídky stálých expozic můžete zakoupit i nějaký ten dáreček a připomínkou svátečního času vám bude Dřevařský betlém Vladimíra Kubíka ze Semil. Zavítat můžete opět i do Muzejní kavárny Gernatův dům, kde vedle "cukrovinek" vás přivítají i podmalby na skle Jany Sojkové vycházející z lidové tvorby především 19.století. Postavy světců se segmenty biblických příběhů vás v adventním čase určitě osloví. Nezapomeňte se tedy o letošním tak trochu jiném Adventu zastavit u Stromu splněných přání u Suchardova domu v Nové Pace. Ivo Chocholáč