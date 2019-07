Tradiční Svatojakubský jarmark se koná v sobotu v Miletíně. Kulturní program bude probíhat zejména na Pivovarské zahrádce. Vystoupí folklórní soubor Hořeňák, Gallileo jazz Band, The Golden Sixties a Plastic FiFI Miletín. Nachystána je i módní přehlídka dobového oblečení ze 20. a 30 let.

Svatojakubský jarmark v Miletíně. | Foto: DENÍK/Jan Jireš

Na své si přijdou i zvídaví jedinci. Na prohlídku s komentovaným výkladem můžete vyrazit do Muzea amatérského divadla, klášterních sklepů, rodného domku Karla Jaromíra Erbena, kostela nebo na Miletínskou věž. Ve spolkovém domě můžete obdivovat výstavu ručních prací a díla místních amatérských umělců. Budou zde vystaveny i práce ze soutěže k 895. výročí první písemné zmínky o městě. A zábava pro děti se také najde. Řemeslné dílničky ve stáncích, veselé šermířské souboje v parku a loutkové divadlo. Připraveno je tedy pro každého něco, jídla a pití bude dostatek, takže ideální výlet pro celou rodinu. Vstupné činí 40 korun a je zároveň vstupným do všech zmíněných památek. Děti do 10 let zdarma.