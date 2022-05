Pro mnoho Jičíňanů je rozkopání pozemku pod Čeřovkou šok. Už od devadesátých let totiž lokalita okolo bývalých kasáren stála ladem, zarostla vegetací a stala se oblíbenou vycházkovou trasou. "Je to k pláči, zastavovat tak hezký kus přírody. Bylo to naše dětství," obrátila se na Deník čtenářka Martina. Ona i mnozí další těžce nesou kácení stromů a zastavování dosud přírodní lokality silnicemi a obytnými domy. Projekt, na kterém radnice intenzivně pracuje minimálně deset let už je ale v běhu a odpůrcům nezbývá než čekat, jak se s ním vedení města popasuje.

Největší stavba v moderních dějinách Jičína začíná. Z Kasáren bude obytná čtvrť

Podle starosty města Jana Malého se jedná o významný projekt, na kterém pracuje mnoho lidí mnoho let a pomáhá spoluvytvářet novou část Jičína. O vzniku obytné čtvrti na pozemku, kde dříve stály kasárny, se mluvilo už dlouho před rokem 2012, kdy šly chátrající budovy k zemi. Nová čtvrť má navázat na vizi prvorepublikového architekte Čeňka Musila, který má na svědomí podobu moderního Jičína a především vilové čtvrti Čeřovka.

Co v Kasárnách vznikne

Hlavním cílem stavby je vybudování obytné čtvrti složené z bytových a rodinných domů. Kromě bydlení bude součástí projektu také kompletní infrastruktura na ploše deseti hektarů, včetně inženýrských sítí, komunikací a veřejných prostranství. Uprostřed čtvrti bude malé náměstí. V lokalitě bude vysázena nová zeleň a vzniknou i herní prvky pro děti. Práce zahrnují také výstavbu teplovodu a opravu ulice Československé armády. Celý projekt by měl stát město více než 208 milionů korun, přičemž na 180 milionů z toho si město vzalo úvěr.

V lokalitě bývalých jičínských kasáren bude sídliště rodinných domků

Část investice by se měla vrátit prodejem parcel soukromníkům. "Prodej pozemků nemůže začít dříve, než výstavba infrastruktury přejde do pokročilejší fáze. Není příliš reálné, aby výstavba domů probíhala současně s výstavbou infrastruktury. Z toho důvodu pracovní skupina předpokládá, že prodej pozemků pro domy může začít v první polovině roku 2024. Prodej proběhne elektronickou aukcí," doplnil Jireš. Aby nová zástavba odpovídala architektonickému a urbanistickému stylu Čeřovky, vytvořila firma Cuboid architekti vzory, podle kterých si noví vlastníci parcel budou moci domy postavit.

Co bude dál

Hotovou infrastrukturu by měla stavitelská firma předat v polovině roku 2025. Jako první nyní začíná výstavba kanalizace. Postupně budou vybudovány všechny podzemní sítě a pozemní komunikace včetně veřejných prostranství. Do prací je zahrnuta demolice staré kasárenské budovy, v níž dříve býval sklad okresního soudu. Nadále také pokračují práce ve zbylých dvou budovách kasáren, kde firma SeneCura vytváří zázemí pro nový domov seniorů. Ten by měl být hotový za rok na jaře, první klienty by mohl přivítat začátkem léta 2023.