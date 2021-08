Fenomén letního kina se stává v Česku čím dál oblíbenější. Zatímco i některá velká města na kouzlo venkovních kinematografů přišlo teprve před pár lety, v maličké Boháňce na Hořicku má letos už šedesátiletou tradici. Od založení v roce 1961 nevynechali ani jedno léto a dodnes se pod skálu do Boháňky sjíždí diváci ze širokého okolí. "Občas se muselo promítat dokonce dvakrát za večer, protože se všichni zájemci najednou nevešli do kapacity 500 diváků," říká starosta Milan Heligr. Kino provozuje obec, ale podle starosty se na něm podílí asi 90 procent obyvatel vesnice. V Boháňce totiž vládne komunitní duch.

Na provozu letního kina se v Boháňce podílí asi 90 procent místních. Někdo promítá, někdo vybírá filmy, někdo sedí u pokladny a další prodává občerstvení. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Boháňka leží pod vrchem Zvičina na západ od Hořic. Ve čtyřech městských částech žije dohromady okolo 260 lidí, více jak polovina z nich bydlí ve vsi Skála. Právě tam se soustřeďuje většina kulturního a společenského života. Po tragickém požáru kulturního domu si místní u hasičské nádrže postavili nový moderní kulturák, hned vedle je dětské hřiště a naproti přes silnici se klikatou cestou vchází právě do letního kina. "Lidi tu drží pospolu. Všechno tady budujeme jako tým. Bez toho by kino už dávno nefungovalo," vysvětluje starosta, zatímco ukazuje na bývalý lom kamene, který je dnes ze všech stran obrostlý stromy. Přes ty jen letmo prosvítá veliké bílé plátno. Romantická atmosféra prý do kina v Boháňce táhne místní, turisty i zamilované páry z okolí. Po skončení filmu mohou ve stínu stromů a skal ještě dlouho sedět v letní noci.