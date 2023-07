Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek. Pro celé území kraje platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě i například pálení klestí na zahradách. Zákaz platí od 10. 7. 2023 do odvolání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Z důvodu vysokých teplot, sucha a predikce počasí pro nadcházející dny jsem se po poradě s ředitelem krajského hasičského záchranného sboru rozhodl vyhlásit období mimořádných klimatických podmínek. Jen za poslední víkend vyjížděli hasiči v našem kraji k osmi požárům v souvislosti se suchem. Nejčastějšími příčinami požárů v přírodním prostředí bývá podle hasičů lidská nedbalost i technické závady. Z důvodu nebezpečí vzniku velkých škod proto do odvolání na území Královéhradeckého kraje platí zákaz rozdělávání a manipulace s ohněm ve volné přírodě. Prosím všechny obyvatele, aby v těchto a následujících dnech nerozdělávali jakýkoliv oheň v lese a v jeho blízkosti a netábořili mimo vyhrazená místa,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Na celém území Královéhradeckého kraje je až do odvolání zakázáno:

- rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň ve volné přírodě, v lese i v jeho blízkosti

- tábořit v lese a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa

- kouření v lese a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě

- spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství či jejich hromadění v blízkosti lesních porostů a polí

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje eviduje v prvním prázdninovém týdnu zvýšený počet požárů v přírodním prostředí. Počet je významně vyšší oproti minulým letům ve sledovaném období (rok 2023: 18 požárů, rok 2022: 8 požárů, rok 2021: 3 požáry a rok 2020: 8 požárů).

Současně podle portálu intersucho.cz je v rámci našeho kraje výrazné půdní sucho, které se dále prohlubuje a předpověď Českého hydrometeorologického ústavu je na následující dny nepříznivá (jasno, vysoké teploty, minimální srážky). ČHMÚ pak dále vydal i výstrahu na nízké riziko vzniku požárů pro celou republiku, která platí až do odvolání. Podle portálu firerisk.cz platí pro Královéhradecký kraj vysoká pravděpodobnost vzniku požárů v souvislosti s vysokými teplotami a suchem.

Při nedovoleném rozdělání ohně mohou fyzické osoby dostat pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by kvůli jejich činnosti vznikl požár, může to být pokuta až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda, může být jednání osoby vyhodnoceno jako trestný čin. U právnických osob jsou sankce mnohonásobně vyšší.