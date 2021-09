Z 58 příchozích si v Kopidlně 45 vybralo právě jednodávkovou vakcínu. Za tři týdny se očkovací kamion do města vrátí s druhými dávkami.

"Tady je to zatím nejklidnější z celé tour," uvedla Kamila Zouharová, členka týmu zdravotníků, kteří s kamionem brázdí Českou republiku. Nejvíce prý službu využívají starší lidé, které od očkování odrazovala složitá registrace přes internet. Příchozí si mohli vybrat mezi dvoufázovou vakcínou od firmy Pfizer a Biontech a jednorázovou od Johnson & Johnson.

