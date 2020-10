V jičínském domově seniorů je 14 nakažených zaměstnanců a 10 klientů

V jičínském domově seniorů je čtrnáct zaměstnanců a deset klientů pozitivních na covid 19. Prokázaly to provedené testy poté, co u jedné z klientek byl koronavirový test pozitivní. Personál musí okamžitě do karantény, domov potřebuje zdravotní sestry i pečovatelky.

Senioři a koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Minulou středu proběhlo testování všech pracovníků domova, tedy zdravotních sester, pečovatelek a pracovnic úklidu. Z 38 zaměstnanců je 14 pozitivních na covid-19. Z testovaných 13 klientů je deset pozitivních.

„Přestože situace není příznivá a budeme mít velký problém se zajištěním chodu domova, rádi bychom alespoň v tuto chvíli uklidnili všechny blízké, že průběh u pozitivních klientů je nyní bezpříznakový,“ uvedl ředitel domova seniorů Tomáš Kolátor. Personál, i když nemá žádné příznaky onemocnění, musí okamžitě nastoupit na desetidenní karanténu.Největší problém tu mají se zajištěním odborné zdravotní péče. Proto žádají zdravotní sestřičky i pečovatelky o výpomoc. Školka v Jičíně musela zavřít kvůli covidu tři třídy, děti nemá kdo hlídat Přečíst článek › „Dvě sestry nám poslal kraj, do domova nastoupili i tři zaměstnanci sociálního odboru a na ošetřování byli přeřazeni tři pracovníci domova, kteří zastávali jiné funkce,“ říká k současnému stavu v zařízení místostarosta Petr Hamáček. V pondělí odpoledne pak mělo proběhnout další testování všech pracovníků sociálních služeb a všech netestovaných klientů domova.Informace o stavu klientů podává zařízení rodinným příslušníkům denně mezi 14 až 16 hodinou. „Mimo tuto dobu nevolejte, věnujeme se jiným provozním záležitoste

