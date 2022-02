Vedení města má do příštích let v plánu celý objekt zrekonstruovat a nabídnout tak obyvatelům jižní části města co nejkomplexnější služby. Už nyní se ale prostory snaží pronajímat soukromým provozovatelům. V nejbližší době tak v jedné z provozoven vznikne kadeřnictví. Podle starosty Jana Malého schválila Rada města nájemní smlouvu mezi Správou nemovitostí města Jičína a kadeřnicí Petrou Trochimovičovou. Služba tak naváže na stávající provozovnu, která v prostorách působí po desítky let.