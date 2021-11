Nebezpečí hrozí čtyřnohým mazlíčkům ponechaným chvilku bez dozoru, ale také malým dětem. Situace se tedy ujalo vedení jičínského útulku pro psy a spolu s dobrovolníky vyvěšují letáky a informují nic netušící pejskaře.

"Zatím jsme napočítali šest nebo sedm případů, čtyři z otrávených pejsků nepřežili. Jedna fenka nyní bojuje o život na klinice v Hradci," uvedla dobrovolnice jičínského útulku Andrea Sejkorová.

Přestože zatím nebyl oficiálně potvrzen žádný případ, podezřelé okolnosti úmrtí psů, zprávy o nalezených prošpikovaných uzeninách a dokonce růžových granulích jedu přímo na chodníku mluví samy za sebe. "Takové případy pamatuji naposledy asi před třemi lety, ani tehdy to nebylo tak časté. Nejde jen o psy, i malé děti není snadné uhlídat. Na něco sáhnou, olíznou si ruce a může dojít ke skutečné tragédii," popsala Sejkorová.

Vytipovat rizikové lokality není snadné. Podle svědectví poškozených mohlo dojít k otravě na cestě u Cidliny, u rybníka Kníže, u Šibeňáku, na Čeřovce nebo na Lidického náměstí. Jeden z otrávených psů dokonce pocházel z Rybníčku. Zároveň nelze vyloučit, že travič hází návnady i přes ploty rodinných domů.

Případy otrávených psů už několik dní rezonují na sociálních sítích. Varování spolu s informacemi o dalších otrávených zvířatech zveřejnil na svém profilu Útulek pro psy Jičín, za několik hodin příspěvek sdílelo několik stovek lidí. Jelikož se ale především starší lidé na sociálních sítích nepohybují, rozjeli příznivci nejlepšího přítele člověka letákovou kampaň. "Chceme, aby se informace dostaly mezi co nejvíc lidí. Roznášíme letáky, ozvalo se nám hodně lidí, že chtějí pomoci. A také oslovujeme pejskaře přímo na ulici a varujeme je," vysvětlila Sejkorová.

Případy hlaste policii

Právě větší informovanost by mohla podle Andrey Sejkorové pomoci zachránit psí životy. Řada pejskařů totiž na své psy nedává pečlivý pozor, na procházkách jim často nenasazují náhubek a proto nestihnou postřehnout, co zvíře pozře nebo olíže. "Většinou se příznaky projevily po pár hodinách a přes noc pes zemřel. Záleží na tom, jakou dávku jedu sežral," doplnila Sejkorová. K otravě přitom stačí málo. Například jed na krysy účinkuje na psí organismus velmi rychle i v malých dávkách.

Jičínský útulek pro psy ve spolupráci s dobrovolníky pomocí letáků informují pejskaře o nebezpečí otrávených návnad.Zdroj: Útulek pro psy JičínHlášení o nebezpečí a instrukce, jak postupovat při podezření na otravu psa, by podle Sejkorové měly zaznít například v městském rozhlasu. K tomu se ale vedení města zatím nemá. Další variantou jsou právě letáky rozvěšené na veřejně přístupných místech a další rozšiřování informací mezi co nejvíc lidí.

Podle mluvčí jičínského obvodního oddělení Policie ČR Elišky Majerové je především důležité záležitost oznámit na policii. K tomu podle ní ale zatím ze strany poškozených nedošlo. "Policie ČR v Jičíně žádné hlášení o otrávených psech nedostala. Nicméně na popud některých novinářů se kolegové situací zabývají a aktivně vyhledávají kontakty na postižené majitele psů. Chceme touto cestou požádat ty, jichž se to týká, aby se na jičínské policisty obrátili," uvedla Majerová.

Podle pracovnice útulku Ireny Černé Gyurisové je pro vysokou latenci pochopitelný důvod. "Když případ otravy nahlásí na policii, bude nařízena soudní pitva zvířete. Po ní jim už tělo psa nevrátí. Než aby přišli o možnost zvíře sami pochovat a rozloučit se, raději to nehlásí," vysvětlila Černá Gyurisová. Situaci by podle ní mohla řešit domluva s veterinářem, který by odebral pouze obsah žaludku zvířete pro analýzu. "Pro hodně lidí je nepřijatelné, že by jejich psa odvezli z pitvy rovnou do kafilérie. Navíc pitva stojí i přes 10 tisíc korun. Proto zatím případy nikdo neohlásil," doplnila Sejkorová

Nepodceňujte změny chování psa

Nejspolehlivěji pejska před otravou nebo pozřením nebezpečné návnady ochrání neustálý dohled a nasazený náhubek. Pokud ale prevence selže, je nutné příznaky otravy nepodceňovat a co nejrychleji vyhledat pomoc veterináře.

Nejčastějšími příznaky otravy je slabost a apatie, nechutenství, svalový třes, křeče, dušnost, vylučování a vykašlávání krve, nafouklé břicho a neschopnost pohybu. Pokud se u psa tyto příznaky objeví, je na místě vyvolat zvracení buď podáním roztoku peroxidu vodíku, nebo vodou naředěnou hořčicí. Při podezření na pozření žíraviny se ale zvracení vyvolávat nesmí. "Zatím to podle příznaků vypadá, že se jedná o otravu jedem. Nemůžeme ale nic vyloučit," doplnila Sejkorová.

Vedení útulku a dobrovolníci zároveň apelují na pejskaře, aby případnému traviči nedávali další záminky pro jeho nenávistné činy proti bezbranným tvorům. "Podobné skutky jsou většinou vyvolány rozhořčením nad štěkotem nebo neposbíranými exkrementy. To nicméně trávení psů neomlouvá. Jak se říká, kdo chce bít, hůl si najde," uvedla jedna z rozhořčených jičínských pejskařek.