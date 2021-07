Třídění odpadu na veřejných prostranstvích v Jičíně bude brzy zase o něco snazší. V Lindnerově ulici pod náměstím vznikly čtyři nové podzemní kontejnery. “Bývalé kontejnerové hnízdo bylo často přeplněné odpadem a nové nádoby mají dostatečnou kapacitu, aby se situace zlepšila,” uvedl mluvčí radnice Jan Jireš. Město si od nového hnízda slibuje mimo jiné zlepšení situace s přeplněnými odpadkovými koši v historickém centru města.

Nové kontejnery v Lindnerově ulici se otevřou v srpnu. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Obaly, skleněné lahve a plechovky nebo poházené krabice od pizzy jsou vadou na kráse turisty hojně vyhledávaného a obdivovaného Valdštejnova náměstí. “Je to ostuda. Lidé z celé republiky koukají na historickém náměstí na přetékající koše,” podotkla Jičíňanka Martina C. Vznik nových podzemních kontejnerů jen pár kroků od náměstí proto velmi oceňuje. Podle ní by to mohlo situaci alespoň částečně vyřešit.