Volnost pohybu, prolínání předmětů, důraz na vlastní zvídavost dítěte a věkově smíšený kolektiv. Od září bude moct prvních 20 jičínských dětí využít vzdělávání podle modelu Montessori. Ve zrekonstruovaném bytě školníka na ZŠ 17. listopadu se otevřou provizorní prostory pro první třídu, která využije učební metody podle italské lékařky Marie Montessori. Jičínská radnice tak reaguje na podnět skupiny rodičů, kteří si přejí nechat své děti vzdělávat jinak. "Chceme vyhovět zájmu rodičů, rada schválila vypracování projektu na rekonstrukci bývalých kanceláří Komerční banky, kde vzniknou učebny," uvedl starosta města Jan Malý.

Ilustrační foto | Foto: RH+

Iniciativa rodičů, kteří se rozhodli Montessori výuku v Jičíně zavést, vznikla začátkem loňského roku na popud Jany Stuchlíkové Labaštové, která následně spolu s manželi Živčákovými založila spolek Rodiče dětí Montessori v Jičíně. Jako hlavní cíl si stanovili dát i ostatním rodičům v Jičíně a okolí možnost volby. "Chceme mít na výběr. Aby tady byla i jiná verze vzdělání, než jsme zvyklí. V mém okolí je hodně rodičů, kteří nad vzděláváním začínají přemýšlet jinak a chtějí, aby jejich děti chodily do třídy, která jim zajistí bezpečné a inspirativní místo, kde se lidi navzájem respektují," vysvětlila jedna ze zakladatelů spolku Štěpánka Živčáková.

Výuka v Montessori modelu je založená na svobodě pohybu po třídě, na prolínání látky různých předmětů a na podpoře zvídavosti každého dítěte. Žák si vybírá z pečlivě připravených úkolů a činností a sám určuje, tempo učení. Učitel jej má v procesu podporovat a pozorovat, kdy je správný moment na přijímání nových informací a kdy je naopak potřeba opakovat. V Montessori školách dítě nedostává známky, ale průběžné hodnocení svého vývoje. Ve třídách, které sestávají ze tří ročníků, jsou různě staré děti, které si pomáhají a učí se tak vzájemnému respektu. "To je mi sympatické, protože pozoruji na svých dětech, jak spolu interagují různě staří sourozenci," doplnila Živčáková důvody, proč ji Montessori výuka tak láká.

"Výhodou Montessori modelu je neautoritativní přístup ze strany pedagoga, dalším plusem je nehodnocení dětí známkami, vedení dětí k vzájemnému respektu, učení se navzájem, vedení k sebehodnocení a určité odpovědnosti za svou práci," vyjmenovala své důvody pro Montessori vzdělávání iniciátorka podnětu Jana Stuchlíková Labaštová.

Alternativní způsob výuky ale vyžaduje také dostatečné prostory, které žádná jičínská škola momentálně nemůže poskytnout. "Nejsme jediné město, kde se kapacita škol pohybuje na hranici 100 procent. Nemáme volné prostory ve školách, proto jsme museli najít náhradní místnosti, které můžeme pro potřeby Montessori třídy upravit," vysvětlil starosta. Do budoucna město počítá s využitím bývalých kanceláří banky, které město před lety koupilo. Pro potřeby školy ale bude nutné je upravit a zajistit především vyhovující sociální zázemí. "Rada proto schválila vypracování projektové dokumentace za 144,5 tisíc korun. Prostory se ale nestihnou připravit do letošního září, první trojtřídí pro 20 dosud přihlášených dětí proto od 1. září otevře v bývalém školníkově bytě na ZŠ 17. listopadu. "Rekonstrukce bytu po školníkovi brzy začne, aby bylo na září připraveno. Předpokládáme, že do následujícího školního roku se budou děti moci přestěhovat do finálních prostor," doplni tajemník MěÚ Peter Bareš.

Záštitu nad Montessori třídou převzal ředitel 1.ZŠ 17 listopadu Jaroslav Kostelníček, který zároveň zajistí také speciálně proškolené učitele do detašovaného pracoviště školy. "Spolupráci s městem i se ZŠ hodnotím dobře, vše jde pomaleji, než jsem si představovala, ale na druhou stranu vznik třídy postupuje a věřím, že se vše nakonec podaří," dodala Stuchlíková Labaštová.

Zatím se počítá s postupným vznikem dvou tříd po třech ročnících, podle Živčákové leží cíl spolku rodičů ještě o kus dál. "Přáli bychom si, aby v Jičíně vznikla celá devítiletka, která bude učit podle Montessori modelu. S Janou jsme přesvědčení, že se to časem povede a děti tak nebudou muset měnit výukový model uprostřed základního vzdělání," doplnila Štěpánka.

Děti, které se chtějí přihlásit do nově vznikající třídy, mohou od února navštěvovat Montessori kroužek, ve kterém si postupně na tento specifický způsob učení zvykají. "Ale není to tak, že by se nemohly přihlásit děti, které na kroužek nechodí, a naopak," dodala Živčáková. Zatímco Stuchlíková komunikuje s radnicí a pomáhá zařídit technické záležitosti, Živčákovi si vzali na starost informování rodičů. Další z pravidelných informačních schůzek se uskuteční v úterý 14. března od 16:30 v jičínské pedagogicko-psychologické poradně.

Podle Montessori modelu se učí také v jiných městech v regionu. Detašované Montessori pracoviště zřídila například ZŠ Na Habru v Hořicích, v dalších městech mohou děti docházet do Montessori třídy už od mateřinky, často ale tento model využívají zpoplatněné soukromé školy. Soukromou ZŠ a MŠ Montessori mají například v Náchodě, měsíčně si zde rodiče zaplatí okolo 4,5 tisíce měsíčně.