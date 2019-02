Jičín - Zápisy dětí do základních škol v Jičíně se uskuteční 4. a 5. dubna, k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v květnu.

„Povinná školní docházka se týká šestiletých dětí. „Dosáhne-li dítě šesti let v období od září 2019 do konce června 2020, může být zapsáno, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud školské poradenské zařízení dá doporučení,“ upozorňuje na výjimky šéf odboru školství Miroslav Kazda. Ředitel základní školy také může rozhodnout o odkladu povinné školní docházky, požádá-li o to zákonný zástupce.