V Jičíně přes víkend vyrostly zahrádky. Z hospodských čiší radost i nejistota

Přestože velkou část víkendu propršelo, v restauracích, kavárnách a hospodách to žilo. Zaměstnanci gastro podniků se činili, takže v ulicích města se do nedělního odpoledne vyklubaly zahrádky doslova jako houby po dešti. Všude se zametá, montuje a uklízí. Už několik dní zní od vládních představitelů sliby o tom, že rozvolňování bude pokračovat a zavírat už by se díky plošnému testování a očkování nemělo. "Stejně jsme nervózní. Už nevíme, co máme čekat," říká majitelka jednoho z podniků.

Jičínské podniky přes víkend finišovaly přípravy zahrádek. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

V předzahrádce jičínského Grand Hotelu Praha natírá kuchař Vitalij. Na práci mu po víkendovém dešti vysvitlo slunce. "Normálně tu nenatírám. Ale umím kromě vaření i jiné věci. Do práce jsem se těšil, už dnes chystáme menu na zítra," vypráví, zatímco válečkem barví komodu za venkovním barem na smaragdově zelenou. Napilno mají také v prostorách nové kavárny Republika na Valdštejnově náměstí. Kavárna ve stylu 20. let zítra otevře úplně poprvé. "Zatím budeme mít jen zahrádku. Ale brzo vás snad budeme moci pustit i dovnitř. Celý interiér budeme mít stylový," láká majitelka, zatímco v prostorách za ní se na poslední chvíli smýčí. Prostory kavárny v budově bývalé věznice koupili majitelé letos v březnu. Odvážný nápad, otevřít si podnik v době krize, prý dopředu neplánovali. Nyní s nadějí očekávají příliv zákazníků, které láká káva v prvorepublikovém stylu. Jako všechna uvolňování ale i tohle provází dodržování přísných pravidel, která se navíc v posledním týdnu měnila téměř každý den. Podle posledních víkendových zpráv platí následující: - U každého stolu smí sedět maximálně čtyři lidé (výjimkou jsou členové jedné domácnosti). - Mezi stoly musí být rozestupy 1,5 metru. Stejná vzdálenost platí i pro mezery mezi stoly a kolemjdoucími, jestliže zahrádka stojí přímo u chodníku. Pokud to není možné, řešením může být například nějaká bariéra. - Zodpovědností provozovatele je aktivně bránit shromažďování velkých skupin lidí. - Platí také zákaz produkce živé hudby a tance na zahrádkách. - Na zahrádce smí být veřejně přístupné Wi-Fi připojení. - Každý zákazník starší Největší neshody panovaly kolem povinnosti zákazníků předložit určitou formu potvrzení o bezinfekčnosti. Nadále platí, že by s sebou měl zákazník mít potvrzení o negativním testu ne starším než 72 hodin, PCR testu ne starším než týden, potvrzení o dokončeném očkování, nebo o nedávno prodělané nemoci. Nově ale tyto dokumenty nebude muset kontrolovat personál podniků. Odpovědnost se přenesla částečně na zákazníky a částečně na kontrolory ze strany policie nebo hygieny. Pokud člověk na vyžádání kontroly některý z dokumentů nepředloží, hrozí mu pokuta. Přípravy finišují v neděli odpoledne po celém městě. Hospodští vynášejí židle a instalují deštníky. Celý týden totiž meteorologové hlásí deštivo. Majitelé podniků ale doufají, že chladnější jaro neodradí zákazníky od posezení. Ti se 17. května do restaurací, hospod a kaváren vrátí po více jak pěti měsících. S výjimkou dvou prosincových týdnů bylo možné se s jídlem nebo kávou posadit u stolu naposledy v říjnu. Kromě výpadku tržeb se tak museli restauratéři potýkat také s opakovaným likvidováním drahých zásob potravin nebo piva. Přestože mohly podniky prodávat alespoň přes výdejní okénko a rozvoz, mnohým tento způsob jen stěží pokryl náklady. Další uzavření by pro ně tedy mohlo být osudné. Už nyní nemálo restaurací znovu neotevře. Rozsah škod se ale teprve ukáže.