"Z důvodu havárie velkého rozsahu na přivaděči vody do Jičína proběhne uzavírka vody v celém městě Jičíně a přilehlých obcích dnes 16.09.2022 od 23.00 hod. do 17.09.2022 pravděpodobně do 14.00 hod. Po opravě je možná zhoršená kvalita vody (zabarvení). Děkujeme za pochopení," oznámila Vodohospodářská obchodní společnost Jičín.