Každé ráno parkuje paní Dana své vozidlo na Valdštejnově náměstí. Pracuje v jednom z podniků v podloubí a z domova to má do centra Jičína daleko. Proto každodenně řeší, jak auto zaparkovat, aby utratila, co nejméně peněz, příliš se nenachodila, ale zároveň nemusela platit pokutu. “Abych řekla pravdu, většinou si parkovací lístek nekupuju. Párkrát už jsem pokutu dostala, ale v součtu se mi to nakonec vyplatilo,” říká žena. Za jeden den stání se může cena na parkovišti na náměstí vyšplhat i vysoko přes sto korun. Například za 8 hodin zaplatí řidič přibližně 150 korun.

Na historickém, památkově chráněném náměstí se v současné době smí parkovat přibližně na dvou třetinách plochy. Stání na vyznačených místech je placené. Na dodržování pravidel dohlíží strážníci a jimi pověření asistenti prevence kriminality pomáhají s focením špatně zaparkovaných aut nebo naváděním řidičů na parkoviště mimo centrum. I přes jejich snahy je ale téměř nemožné v dopravní špičce správně zaparkovat. “Aut přibývá a míst je málo. Lidem se navíc nechce platit, tak parkují v už tak dost úzkých historických uličkách. Tím se provoz v centru stává ještě méně přehledným,” uvádí velitel jičínské Městské policie Karel Juryca.

Podle velitele rozdají strážníci ročně 5-7 tisíc předvolánek za stěrače špatně zaparkovaných aut. “V minulém roce to bylo o něco méně kvůli pandemii a úbytku projíždějících aut. Ale jinak se pohybujeme v tomto rozmezí,” doplňuje Juryca. Větší polovina z toho pak pro provinilce končí pokutou v řádu několika stovek korun.

Pan Karel přijel s rodinou do Jičína na výlet. V centru města se nevyznal, zaparkoval proto na volném místě co nejblíž zámku. Když se ale vrátil z prohlídky muzea, našel za oknem předvolánku na strážnici. “Na parkovišti nebyly vyznačená parkovací místa a tlačil nás čas, tak jsme zastavili, jak se nám to zdálo správně. Ale měšťáci byli hodní. Prý se jim to stává často, že lidi nevědí, že uprostřed náměstí stát nemají. Vyřešili jsme to domluvou a pokutu jsem platit nemusel,” říká Karel s úlevou.

Podle Juryci řeší strážníci parkovací přestupky individuálně. “Naši lidé jsou proškolení k vyměřování pokut a musí vždy lidsky posoudit, jak závažný přestupek byl. Něco jiného je, když maminka se dvěma dětmi zaparkuje poprvé a naposledy na zákazu, kterého si nevšimla, a když tam už posedmé za rok zaparkuje namachrovanec, který si myslí, že mu všechno projde,” doplňuje velitel. Strážníci si vedou statistiky rozdaných pokut za jeden až dva roky. Mají tak přehled o tom, kdo zhřešil zastavením na zákazu poprvé a kdo nerespektuje pravidla a prohřešek opakuje.

Město pro lidi, ne pro auta

Špatnému parkování se v centru snaží zabránit strážníci za pomoci asistentů prevence kriminality. “Když asistent vidí někoho, kdo se snaží zaparkovat na náměstí tam, kde nemá, přímo ho osloví a odkáže ho na parkovací plochu mimo centrum. Máme k dispozici prostor u zimního stadionu, který je v docházkové vzdálenosti od náměstí,” říká Juryca.

Řidiči zaparkováním u “zimáku” navíc ušetří. Stání je tam totiž neplacené. Jediný háček je v tom, že plocha ve skutečnosti není oficiálním parkovištěm. “Lidi jsou rádi, že tam můžou zaparkovat a my jsme rádi, že neparkují v centru. Ale myslím si, že není potřeba budovat přímo ve městě rozsáhlá parkoviště. Město má být pro lidi, ne pro auta,” říká jičínský místostarosta Petr Hamáček. Podle něj zhoršuje situaci dopravně přetíženého centra hlavně to, že lidé nejsou ochotní parkovat třeba pět minut chůze od náměstí. “Když si jdu koupit něco do obchodu, nepotřebuju parkovat přímo vedle. Klidně si k obchodu dojdu pěšky. To se ale většině nechce,” podotýká místostarosta.

Každopádně je nedostatek parkovacích míst rok od roku patrnější, především pak v letních měsících, kdy do historického města míří tisíce turistů. Když se v některé dny k jejich vozidlům přičtou ještě auta prodejců a návštěvníků farmářských trhů, v širokém okolí náměstí je prakticky nemožné nejen zaparkovat, ale i projet.

Vedení města se spolu s městským architektem Radkem Jiránkem snaží už několik let přijít na vhodné řešení. Naději pro Jičíňany i přespolní návštěvníky by mohla přinést připravovaná koncepce Plán mobility. “V budoucnu by měly vzniknout objízdné trasy, které by byly pro řidiče rychlejší, než cesta přes centrum. Tím by se mohlo Valdštejnovu i Žižkovu náměstí velmi ulevit. Také se mluvilo o parkovacích domech, které by mohly řešit nedostatek stání pro auta,” říká s nadějí Karel Juryca.

Plán na vybudování parkovacích domů potvrzuje i místostarosta Hamáček, přestože v něj takové naděje nevkládá. “Podle mého názoru parkovací dům situaci nevyřeší. Stejně se tam bude muset za parkování platit a auta to z centra města nevyvede,” říká Hamáček.

Problémy s parkováním se v Jičíně táhnou už řadu let. Řešení pro vedení města komplikuje množství aut i historická povaha středu města, která nedovoluje vybudovat parkoviště dostačující potřebám motoristů. Dana, Karel i ostatní notoričtí hledači parkovacích míst tedy musí nadále riskovat pokuty, nebo zaparkovat na kraji města a kousek si popojít po svých.