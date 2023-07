Paní Milena se do Jahodnice chodila koupat už jako malé dítě, dnes by tam ráda trávila léto se svými vnoučaty. Pro ni a všechny ostatní prázdninové rekreanty přišla na jaře dobrá zpráva - Jahodnice se po dvou letech opět napouští.

Někteří nový vzhled nádrže kvůli tomu kritizují. „Občas jsme tam jezdili si odpočinout. Teď to nepoznávám. Záchytná nádrž, to beru, ale proč z toho nejde udělat relaxační zóna? Bylo by to aspoň trochu pod dohledem," okomentovala neupravené okolí nádrže Eva z Nové Paky.

„Poslal jsem na Povodí Labe oficiální žádost o povolení navezení a rozhrnutí písku a vytvoření plážičky hlavně pro děti, aby se mohly cochtat v písku a ne v blátě. Vedle hráze teď bude taková mělčina, kde by to mohlo být pro děti parádní. Uvidíme, jestli nám to Povodí Labe schválí," vysvětlil starosta s tím, že by náklady šly po schválení zastupitelstvem na obce.

Podle mluvčí Hany Bendové sice pro využívání nádrže platí některá omezení, koupání by ale bránit neměla. „V souladu s dotačními pravidly nebude v nádrži provozovat intenzivní ani polointenzivní chov ryb, nicméně může být i nadále využívána k relaxaci, ke koupání i sportovnímu rybolovu," uvedla.

OBRAZEM: Dronem nad Jahodnicí. Oblíbená nádrž stále čeká na odbahnění

Nádrž Jahodnice vlastní a spravuje státní podnik Povodí Labe. Vznikla v roce 1964 za účelem zadržení vody v krajině. „Je také důležitá pro protipovodňovou ochranu a lze ji využít pro požární účely a individuální rekreaci,“ vyjmenovala Bendová důvody, proč je pro lokalitu vodní nádrž tak významná.

Z toho důvodu se provoz nádrže na jaře 2021 přerušil a po vylovení ryb začal náročný proces údržby. Bylo nutné vytěžit bahno a zpevnit hráze, aby mohla Jahodnice dál plnit svůj účel.

„Nechali jsme kompletně zrekonstruovat nadzemní objekt spodních výpustí a odtěžit sedimenty v celkovém množství 38,5 tisíce metrů krychlových," doplnila k dva roky trvající akci Bendová.

Obnovy se dočkal také objekt stálého průtoku nádrže. Z toho důvodu po celkovém napuštění klesne hladina Jahodnice o půl metru. Tím se docílí efektivnější protipovodňové ochrany i pro případ, že by přišla takzvaná dvacetiletá voda.