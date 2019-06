Vědí to všichni, kdo si chtějí pořídit vlastní bydlení. Ceny bytů v Královéhradeckém kraji plynule rostou - od roku 2014. V současné době stojí osmdesátimetrový byt (klasický tři plus jedna) v průměru přes dva a čtvrt milionu korun. Královéhradecký kraj je v tomto ohledu šestým nejdražším krajem v České republice.

Prvenství v této tabulce patří samozřejmě Praze, kde průměrný byt stojí pro leckoho astronomických bezmála pět a půl milionu. Dražší byty než v našem kraji jsou také na jižní Moravě a ve Středočeském kraji.

Kouzlo průměru

Jenom pro mlhavou představu: zmíněný průměrný byt v Královéhradeckém kraji se skládá z téměř devítiletého průměrného příjmu, tedy pokud by snad někdo ušetřil všechny platy, a to do poslední koruny.

Trutnov těsně stíhá Hradec Králové

Pohled na ceny bytů v jednotlivých okresech kraje je mnohem zajímavější než čistě krajská statistika. Podle informací realitních kanceláří se ceny bytů na Hradecku v podstatě neliší od těch na Trutnovsku. Ke krajskému průměru je ženou mimořádně vysoké ceny bytů v horských střediscích, zejména pak ve Špindlerově Mlýně a blízkém okolí.

Právě byty ve Špindlerově Mlýně v posledních letech šplhají do nevídaných výšin, které dvakrát přesahují pražský průměr: deset a půl milionu za apartmán v kosmopolitním Špindlu je vcelku běžná cena. Lze samozřejmě najít i mnohem dražší - a je o ně zájem. „Špindlerův Mlýn je ovšem specifické místo, kam lidé spíše investují peníze, tady trvalé bydlení zpravidla nehledají,“ říká v této souvislosti královéhradecký realitní makléř Petr Malý.

Rychnovský skok

Pozoruhodným místem na realitní mapě Královéhradeckého kraje je také Rychnovsko. „Ceny bytů tady za pět let skočily nahoru o sedmdesát procent,“ konstatuje Petr Malý. Důvod je zřejmý: raketový rozvoj průmyslové zóny v Kvasinách a okolí, příliv jak trvalých obyvatel, kteří chtějí byt koupit, tak těch dočasných, kteří kvůli nové pracovní příležitosti hledají pronájem. Společně s nejnižší nezaměstnaností v Evropě tvoří rychnovský okres zřejmě nejčilejší realitní mraveniště v kraji. Platí, že pod dva miliony tady byt 3+1 v podstatě neexistuje.

Útěk za cenou

Kromě takzvaných drahých lokalit, jakými jsou Hradec Králové, Špindlerův Mlýn a Rychnovsko, jsou v Královéhradeckém kraji lokality, kde průměrný třípokojový byt stojí šestimístnou částku. „Patří k nim například okolí Broumova a Meziměstí na Náchodsku,“ říká realitní makléř Petr Malý. „Lidé, kteří hledají bydlení za co nejnižší částku, mají odvahu stěhovat se i do těchto končin, často bez velké občanské vybavenosti v okolí, a do práce odtud dojíždět,“ dodal makléř.