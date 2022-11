"Dneska je to bída. Naposledy jsme tu byli o adventu před čtyřmi lety. To bylo úplně o něčem jiném," povzdechla si prodejkyně tkaných šál a pletených čepic. Situaci naštěstí později odpoledne zachránily davy rodin s dětmi, které se přišly podívat na rozsvícení vánočního stromku.

Ženy ze spolku Hraběnčina družina u svého stánku uprostřed hořického náměstí neklesaly na mysli, přestože dlouhé hodiny koukaly na poloprázdné uličky mezi stánky. "Chodíme prodávat jen do Hořic, není to náš hlavní příjem, takže to tak nebereme. Ale je to trochu smutný pohled," okomentovaly situaci okolo druhé hodiny odpoledne, zatímco si pro pózování na fotku nasazovaly vánoční čepice.

Ve stánku U Hraběnky prodávaly palačinky, svařák, rukodělné výrobky a domácí džemy, které měly pečlivě zavařené v různorodé změti nasbíraných skleniček. "Však je to domácí," vysvětlily se smíchem kolemjdoucím. Více než na trh se nyní soustředí na přípravu Hraběnčina bálu, který se koná už za dva týdny 10. prosince na počest hořické šlechtičny Marie Kateřiny Strozzi.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Na závěr odpoledne a slavnostní rozsvícení vánočního smrku nakonec dorazily stovky lidí a střed náměstí se zaplnil k prasknutí. Davy lidí zavítaly odpoledne také na vystoupení ukrajinských dětí a následně na koncert Jakuba Smolíka.

Haldy jmelí ze stánků a kusy masa na rožni ale ani s nástupem tmy zásadně neubývaly. Podle zjištění Deníku před prvním adventním víkendem se ale krize pro trhovce neprojevila pouze v Hořicích, jedná se o celorepublikový jev. Po loňském fiasku, kdy pár dní před zahájením trhů přišla z nařízení vlády sopka, se letos kvůli krizi a zdražování rozhodují, zda nepověsit kšeft na hřebík. Řada návštěvníků totiž trhy jen projdou, případně se zastaví na svařák, ale řemeslné výrobky nenakoupí. Z toho důvodu od pořádání svátečních trhů ustoupili například také v Jičíně.