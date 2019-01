Hořice – Letošní rok je pro město „narozeninový". Významná výročí slaví řada spolků.

150 let se dožívá pěvecký sbor Ratibor, místní dobrovolní hasiči slaví 125 let a profesionálové jsou na hořické základně už dvacet let. Nejvýznačnější pro město se bezpochyby staly víkendové oslavy 650 let od jeho vzniku. Dvousté narozeniny pak slavila věhlasná pochoutka Hořické trubičky. Slavnosti vypukly už ve čtvrtek a vyvrcholily sobotním programem přímo v srdci Hořic.

Voňavé centrum (všude se nesla vůně skořice a cukru) bylo obložené nejrůznějšími řemeslníky, kteří tu nabízeli ve stáncích své zboží. Velký stan zbudovalo Sdružení výrobců Hořických trubiček. Uvnitř se zájemci seznámili s historií i výrobou oblíbeného pamlsku. Svůj koutek měly vyhrazený i děti. Perfektně bylo zajištěno posezení a občerstvení.



Pozornost návštěvníků ale strhávalo hlavní pódium, kde byl nachystán program od slavnostního zahájení až po večerní koncerty. Na jevišti se vystřídaly soubory z družebních měst – maďarského Kerepese, slovenské Trstené a polské Jablonky.



Přijel i mág

Účinkovaly děti, čaroval mág Pavel Kožíšek, pobavili hořičtí Mužoreti a řada dalších. „Je to nádherné, něco jsem si i nafotil, tak budu mít památku," říká k průběhu oslav místní Stanislav Macháček. Nadšená je i Stáňa Benešová z Nové Paky. „Opravdu úžasné, perfektní."



A protože v Hořicích se všechno točilo kolem trubiček, tak například prckové soutěžili v jejich pojídání, pánové pili trubičkami pivo. Pod pódium zasedla i odborná porota, která měla za úkol vyhodnotit nejlepší trubičku, vyrobenou doma.



„Ze 36 „producentů" zvítězila Milada Zelená z Osice," oznamuje moderátor dne Kamil Kašparovský.



Ale v Hořicích se především lámaly rekordy. Vytvořena byla nejdelší Hořická trubička, a to v délce padesáti pěti metrů. Princip spočíval v napojování trubiček, které dostali do rukou návštěvníci. Připravena byla řada výstav a doprovodných programů.



Tečkou za slavnostmi pak byla nedělní mše v kostele Narození Panny Marie, kterou celebroval Mons. Josef Kajnek.