Pohodlnější a lepší třídění odpadu se rozhodly garantovat hořické Technické služby. Od října budou vyvážet modré separované popelnice na papír jednou za dva týdny místo původního vyvážení jednou za měsíc. Uvedl to šéf TS Hořice Zdeněk Pour. Dny zůstávají stejné, tedy vždy pondělí a úterý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.