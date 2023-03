Otázky a problematiku bydlení řeší snad každé město či obec. Nová zástavba má v blízké budoucnosti vniknout i v Hořicích. Město už před dvěma lety prodalo několik stavebních pozemků, na kterých mají vyrůst bytové i rodinné domy. Tyto pozemky radnice v předchozích letech připravila v rámci infrastruktury i napojení na inženýrské sítě tak, aby zde následně mohli soukromí investoři, v jasně stanoveném termínu, postavit bytové domy a tím zvýšit počet nových bytů v Hořicích.

Plánovaný bytový dům v ulici Zborovská. | Foto: Hospodářský odbor MěÚ Hořice ve spolupráci s jednotlivými investory

V ulici Zborovská (lokalita Šalounova) má společnost Ekonomické bydlení s.r.o. postavit bytový dům s celkem jedenácti bytovými jednotkami a dvěma ateliéry. Informoval o tom Hospodářský odbor MěÚ Hořice. Bytový dům bude mít tři nadzemní podlaží, přičemž bude připravován v udržitelném a pasivním standardu. „Se stavbou bychom chtěli začít ještě v létě letošního roku. Na stavbu domu plánujeme rok a půl, tedy koncem roku 2024 bychom chtěli dům kolaudovat a předávat novým majitelům. V tuto chvíli připravujeme webové stránky, které budou hotové snad v březnu. Do té doby bychom měli znát i ceny,“ sdělil jednatel společnosti. V této lokalitě se již staví 20 nových rodinných domů.

V ulici Brejníkova pak další společnost UNNI Development Kappa s.r.o. plánuje vybudovat dva bytové domy, každý s dvanácti bytovými jednotkami. "Tento projekt je zatím ve fázi přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení. Nicméně ze smlouvy jasně vyplývá, že i zde do roku 2026 bude stát nový bytový dům s novými byty," informoval Dominik Palm z hořického městského úřadu.

V minulých letech byl už vybudovaný jeden bytový dům v ulici Karla Kofránka s šestnácti bytovými jednotkami a také šest řadových domů s osmi bytovými jednotkami v ulici Brejníkova. "Celkem tak, díky investicím města, v Hořicích přibyly nebo teprve přibydou během zhruba pěti let tři bytové domy se čtyřiceti bytovými jednotkami, šest řadových domů s osmi byty a dvacet rodinných domů. A to není určitě vše, co se v našem městě připravuje. Již nyní víme, že se připravují minimálně tři další velmi významné realizace bytových domů, které zásadně změní poměr nových bytů v Hořicích," dodal Palm.

O konkrétních záměrech chce město po souhlasu investora průběžně informovat. „Jsme moc rádi, že po mnoha letech, kdy v minulosti nebyl příliš zájem v našem městě stavět bytové domy, se investoři vrací a mají o Hořice zájem, jelikož je považují za dobrou adresu i velmi dobré a příjemné místo pro život,“ uvedl starosta Hořic Martin Pour.